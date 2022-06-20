Мировой рынок замер в ожидании? В Ираке решили, что делать с добычей нефти

Ирак решил увеличить добычу нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ирак планирует практически вдвое увеличить добычу нефти. Так, к концу 2027 года в стране хотят добывать до 8 млн баррелей черного золота в сутки.

Такое заявление сделал министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар, сообщают СМИ.

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Отметим, что весной 2020 года страны ОПЕК договорились с другими нефтедобывающими странами об сокращении добычи черного золота на 9,7 млн баррелей в сутки. Так случилось из-за экономических последствий коронавируса, когда на рынке образовался нераспроданный запас нефти.

Затем условия соглашения неоднократно корректировали. Например, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, в мае 2022 года — на 432 тыс. баррелей, а с июня — на 648 тыс. На июнь ограничения составляют 1,296 млн баррелей в сутки.

Для Ирака разрешенный уровень добычи на июль составит 4,58 млн баррелей в сутки. В мае страна заработала 11,4 млрд долларов на экспорте нефти, обновив рекорд по доходам.

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Цены на нефть

Стоимость нефти начала снижаться после того, как США начали высвобождать стратегические запасы черного золота, а Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+) нарастили добычу.

"Очевидно, что макроэкономические факторы влияют на нефть в данный момент, а не фундаментальные факторы, которые по-прежнему оказывают поддержку", – рассказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING, Уоррен Паттерсон.

При этом аналитики отмечают, что с началом летнего сезона в мире произойдет рост спроса на нефтепродукты.

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Ранее мы рассказывали, какая страна увеличили закупку российской нефти несмотря на санкции. Также мы писали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни по одному из существующих путей.