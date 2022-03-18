Мировые цены на нефть резко подскочили – в чем причина

Что происходит с мировыми ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть начали демонстировать рост после информации о незначительном прогрессе в переговорах о мире между Украиной и Россией, угрозах новых санкций и длительного перебоя в поставках нефти.

Об этом сообщило издание Reuters.

Реклама

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,6% (до 109,39 долларов/баррель), хотя еще в четверг цена выросла на 9%, что оказалось наибольшим процентным приростом с середины 2020 года.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) прибавили в цене еще 2,9%, (до 105,91долл/баррель), прибавив к прыжку на 8% в четверг.

Запрет на импорт нефти

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российских энергоносителей – нефти, газа, угля и всех других. Также Америка запретила новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Реклама

Байден отметил, что санкции – удар по главной артерии российской экономики.

Вслед за США об эмбарго на российскую нефть объявила Великобритания, однако отказаться от нее страна планирует до конца года.

"Сегодня" также писали, что большая часть российской нефти, которая была экспортирована из портов, осталась невостребованной и почему Европа не может мгновенно слезть с "газовой иглы" РФ.