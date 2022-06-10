Мы сильны не только на поле боя: почему Украина важна для Европы

Европа с помощью Украины может попочь Европе отказаться от российской энергетики / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии в страны ЕС.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе дискуссии, организованной Atlantic Council.

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"На протяжении более 100 дней украинцы доказали, что мы сильны не только на поле боя, но и способны обеспечить стабильную работу на энергетическом фронте. Более того, мы даже способны экспортировать электроэнергию и тем самым усиливать энергобезопасность ЕС. Поэтому я убежден, что роль Украины в энергетической безопасности весома и Украина способна помочь в процессе де-русификации энергетического сектора Европы" – сказал он.

Тимченко добавил, что Украина очень важна для продовольственной безопасности мира, а также она занимает важное место как игрок в цепочках поставок, ведь Украина способна локализовать продовольственное производство для ЕС.

"Все эти элементы являются подтверждением, что Украина важна для Европейского Союза. Именно эти экономические выгоды создают фундамент для политических решений европейских чиновников. Участие Украины в Инициативе трех морей может быть наглядным примером того, как Украина вносит свой вклад в межгосударственные объединения", – подчеркнул он.

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Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Украина должна бороться с воровством Россией металла и зерна. Также мы писали, Владимир Зеленский призвал инвесторов развивать проекты в Украине и среди приоритетных сфер назвал "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства.