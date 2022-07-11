На бирже переполох из-за турбины для "Северного потока" – что происходит с ценами на газ

Цены на газ в Европе пошли резко вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко упали, после решения Канады передать турбину ключевого российского трубопровода "Северный поток" в Германию.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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По мнению издания, такой шаг усилил оптимизм относительно снижения напряженности в отношениях с Москвой.

Базовые фьючерсы на голубое топливо упали сразу на 12% на бирже ICE.

Стоимость августовского фьючерса на бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась тоже снизилась, до 1620 долларов за тысячу кубометров, или 154,4 евро за МВт/ч.

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"Действия Канады приносят облегчение Германии и, в более широком смысле, Европе, поскольку резкое сокращение потока через трубопровод "Северный поток" ставит под угрозу планы региона по заполнению хранилищ к зиме и создает риск нормирования", – передает издание.

Что изменится после передачи турбины?

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook считает, что даже если Канада пойдет на поводу у Кремля и вернет турбину Siemens Германии, российский монополист "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки газа в Европу.

Макогон отметил, у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению, и это вылилось в "очень плохой прецедент исключения из санкций".

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Ранее мы писали, что турбина, о которой идет речь, была на ремонте и без нее полноценная работа "Северного потока" – невозможна.

"Сегодня" также писали, что будет делать Украина в таком случае и рассказывали, почему "Северный поток" не будет работать с 11 июля и сколько это продлится.