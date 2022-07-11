На біржі переполох через турбіну для "Північного потоку" – що відбувається з цінами на газ

Ціни на газ у Європі пішли різко вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на природний газ у Європі різко впали, після рішення Канади передати турбіну ключового російського трубопроводу "Північний потік" у Німеччину.

Про це пише американська агенція Bloomberg.

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На думку видання, такий крок посилив оптимізм щодо зниження напруженості у відносинах із Москвою.

Базові ф'ючерси на блакитне паливо впали Одночасно на 12% на біржі ICE.

Вартість серпневого ф'ючерсу на біржі Title Transfer Facility (TTF) також знизилася, до 1620 доларів за тисячу кубометрів, або 154,4 євро за МВт/год.

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"Дії Канади приносять полегшення Німеччині і, у ширшому сенсі, Європі, оскільки різке скорочення потоку через трубопровід "Північний потік" ставить під загрозу плани регіону із заповнення сховищ до зими та створює ризик нормування", – передає видання.

Що зміниться після передачі турбіни?

Глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook вважає, що навіть якщо Канада піде на поводу у Кремля і поверне турбіну Siemens Німеччини, російський монополіст "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання газу до Європи.

Макогон зазначив, що у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит палива, а Канада просто зазнала тиску, і це вилилося в "дуже поганий прецедент виключення із санкцій".

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Раніше ми писали, що турбіна, про яку йдеться, була на ремонті і без неї повноцінна робота "Північного потоку" – неможлива.

"Сьогодні" також писали, що робитиме Україна у такому разі й розповідали, чому "Північний потік" не працюватиме з 11 липня та скільки це триватиме.