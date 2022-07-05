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"Північний потік" може не відновити роботу: у чому причина

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 18:45
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Розповідаємо, що може статися з газопроводом після завершення профілактичних робіт
Чи запрацює "Північний потік" після ремонту
Чи запрацює "Північний потік" після ремонту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газопровід Північний потік – 1 може не відновити роботу на повну потужність після планового ремонту в липні 2022 року.

Про це пише видання Bloomberg.

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Як зазначають журналісти, прогнози інвестиційного банку Goldman Sachs містять подорожчання газу для Європи на 2023 рік, враховуючи підвищені ризики постачання.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство вважає, що повне припинення постачання "не можна виключати" з огляду на непередбачувану поведінку Росії.

Однак Goldman Sachs сумнівається, що Москва піде на повне припинення постачання газу, щоб не зменшувати життєво важливі в умовах санкцій доходи.

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Ремонт газопроводу

Нещодавно стало відомо, що газопровід "Північний потік-1" припинить роботу з 11 липня. Компанія Nord Stream AG відключить обидві нитки газопроводу через плановий ремонт.

У ході профілактичних робіт фахівці тестуватимуть механічні компоненти та систему автоматизації. У компанії запевняють, що профілактика необхідна задля ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу.

Раніше ми розповідали, чому енергетична криза в ЄС цього року абсолютно неминуча і що відбувається з цінами на газ в Європі.

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