"Газпром" вставляє палиці в колеса – що чекає на Європу цієї зими

Розповідаємо, як російський агресор намагається зірвати підготовку до опалювального сезону

"Газпром" намагається призвести до газової кризи в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Енергетична криза у ЄС цьогоріч є абсолютно неминучою, оскільки активна допомога Заходу Україні і введення антиросійських санкцій дали Кремлю достатньо приводів обмежити постачання блакитного палива.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

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Найвразливішим періодом є опалювальний сезон і європейці вже готуються до нього, закачуючи газ у свої сховища, що змушує агресора посилювати економічний тиск.

"За планом кремлівської верхівки, штучно створена енергетична криза мала б стати точкою розколу в Європейському Союзі та розмити їхню антиросійську риторику. Поки що цей план не працює", – зазначається у матеріалі.

На успішне проходження опалювального сезону впливає багато факторів, зокрема – обсяг запасів у газосховищах та температуру повітря.

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Російський монополіст "Газпром" хоче нівелювати усі позитивні фактори і навіть якщо зима виявиться теплою, росіяни будуть регулярно обмежувати постачання до максимально дискомфортного рівня.

Дефіцит газу може вдарити по бізнесу та робочим місцям, скоріше за все, доведеться скорочувати промисловий сектор.

Що може статися?

Найгіршим сценарієм, який може статися, це повне відключення Євросоюзу від російського газу, однак вдарить він не лише по ЄС.

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У такому випадку РФ втратить свій потужний важіль впливу і це може боляче вдарити по "Газпрому", який і без цього страждає від укріплення курсу рубля.

"Сьогодні" раніше писали, наскільки це ймовірний сценарій і розповідали, хто може відібрати у "Газпрома" газове сховище у одній із європейських країн.