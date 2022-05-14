На Киевщине откроют модульный городок – в каких условиях будут жить переселенцы

В Киевской области вскоре поселят переселенцев во временное жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно появляются дома для переселенцев. Их возводят в относительно безопасных регионах и там, где уже не проходят боевые действия.

В частности, вскоре модульный городок появится в городе Бородянка Киевской области, который очень пострадал от российских оккупантов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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В каких условиях будут жить люди

Модульный городок будет состоять из 4 комплексов. В каждый из них будут входить следующие помещения:

22 модуля для проживания;

кухня;

душ;

туалет;

другие необходимые технические и бытовые помещения.

Размер одного модуля на жительство – 6 на 2,5 метра.

Все это размещается на местном стадионе. Сейчас строители возводят временное жилье, а также обустраивают территорию вокруг. Все 160 модулей планируется полностью установить уже 16 мая.

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Как отмечает пресс-служба ОВА, конструкции для временного городка поступили как помощь от польского правительства. Там добавили, что такое жилье является наиболее оптимальным вариантом сегодня, и, вероятно, модули будут ставить и в других городах Киевщины.

"Модульные городки – оптимальный вариант на то время, пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Считаю, что аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", – рассказал председатель КОВА Александр Павлюк.

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Модульные городки во Львове

В апреле для переселенцев во Львове начали строить модульные городки из контейнеров, которые местные власти получили от поляков. 88 домиков разместили в Стрыйском парке.

Одно такое поселение вмещает в среднем 350 человек. Каждая семья имеет отдельный дом, в других секциях есть душ и туалет. Дома готовы к проживанию. В нем есть кровати, шкафы, матрасы и постельное белье. Едой людей обеспечивает город совместно с Украинским католическим университетом, пока они не найдут работу.

В то же время, на территории Ивано-Франковской области планируют построить 100 тыс. кв.м. жилья для переселенцев. Квартиры украинцам будут предоставлять сразу с ремонтом, минимальным оснащением техникой и мебелью.

"Сегодня" также писали, что после войны условия постройки новых городов изменятся. Премьер-министр Украины рассказал, как будут жить украинцы после войны.