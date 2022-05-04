Убежище на время войны: в Ивано-Франковской области построят жилье для переселенцев

Для семей, которые из-за войны потеряли свое жилье, будут предоставлять квартиры в одной из западных областей

Для переселенцев планируют построить новое жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На территории Ивано-Франковской области планируют построить новое жилье для временно перемещенных украинцев.

Как рассказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, намерены соорудить 100 тыс. кв.м жилья для переселенцев.

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"Квартиры внутри перемещенным лицам сразу будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", – заявила чиновница.

Кроме того, за государственные деньги планируют выкупить уже готовые квартиры. Их предоставят для временного убежища переселенцев. Когда граждане вернутся в свои города, квартиры отдадут военным и стоящим в очереди за жильем.

Коллизия со строительством

Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерениях построить в области микрорайон для переселенцев. Для строительства было выделено 10 гектаров земли в селе Черниев.

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Планировали строить жилье для переселенцев при поддержке иностранных партнеров. В целом стоимость проекта оценивается в 20 млн долларов США. Но община села выступила против таких инвестиций, поэтому местные власти будут искать другие участки для строительства социального жилья.

Квартиры для переселенцев

Граждане, чьи дома пострадали или были разрушены из-за военных действий, смогут получить новое жилье или компенсацию от государства. В Киевской области планируют построить с этой целью два жилых комплекса на 50 тыс. кв.м.

Новые дома будут строить в Ирпене и Бородянке. От застройщиков потребовали построить ЖК за полгода, квартиры должны быть оборудованы сантехникой и мебелью. Территорию подобрали с учетом всех необходимых коммуникаций и дорожной инфраструктуры.

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В освобожденных от оккупантов городах также планируется восстанавливать поврежденные дома. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что многоэтажки будут сносить и строить заново из-за повреждения фундамента, а частные дома, по возможности, будут восстанавливать.

В то же время соучредители ЛУН Денис Цыганок и Андрей Мима предлагают государству выкупить инвестиционные квартиры у владельцев, сделать там ремонт и предоставить переселенцам к началу нового отопительного сезона.