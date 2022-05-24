"Нафтогаз" начал рассылать "письма счастья" – кому грозят огромные штрафы

"Нафтогаз" требует выплатить штрафы за нарушение контрактов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Нафтогаз Трейдинг направил пяти теплоснабжающим предприятиям "письма счастья" с требованием уплатить огромные, многомиллионные штрафы за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

Об этом сообщает межотраслевая Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго".

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По их информации, потребитель-теплопоставщик должен в течение пяти рабочих дней до начала соответствующего расчетного периода заключить договор о списании средств со счетов потребителя, куда поступают средства за услуги теплоснабжения, на которые был использован газ.

"Если предприятие ТКЭ не выполняет это требование – уплачивает штраф в размере 10% стоимости природного газа за соответствующий расчетный период. Причем отсутствие долгов за газ или сроки расчета во внимание не принимаются", – говорится в сообщении.

Письма с требованиями оплатить от 2,2 до 47,2 млн грн уже получили:

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КП "Обуховрайтеплосеть" (Киевская область);

ПТМ "Ковельтепло" (Волынская область);

ГКП "Луцктепло" (Волынская область);

ООО "Ровнотеплоэнерго" (Ровенская область);

ДМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (Ивано-Франковская область).

В Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" заявили, что эти требования "Нафтогаза" вообще неправомерные во время военного положения.

Россия не платит "Нафтогазу"

"Газпром" до сих пор не заплатил за транзит голубого топлива через территорию Украины в следующем месяце, хотя именно такие требования прописаны в контракте еще в 2019 году.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания готова судиться, и подчеркнул, что сокращение транзита газа через Украину — вина РФ.

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"Сегодня" раньше писали, кому из бытовых пользователей "Нафтогаз" задолжал деньги, и рассказывали, о каких рисках компания предупредила украинцев.