Не могут слезть с нефтяного крючка? В ЕС планируют ослабить санкции против РФ

В Европе до сих пор продолжаются дискуссии по поводу нефтяного эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС намерены смягчить шестой пакет санкций касательно экспорта российской нефти и не ограничивать танкеры, перевозящие энергоресурсы из РФ.

Как сообщает издание Bloomberg, исключением для запрета станут суда, принадлежащие странам Евросоюза и которые транспортируют нефть из России в третьи страны.

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Одним из инициаторов ослабления санкций стала Греция, экономика которой зависит от судоходства и энергоносителей из России

Запрет на страхование

В то же время запрет на страхование останется под санкциями и станет значительным препятствием для экспорта. Танкерные компании коллективно страхуют свои суда от рисков, включая разлив нефти.

В первую очередь ЕС планировал запретить транспортировку, в том числе путем перевозки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые происходят из России или экспортируются из России. Сейчас от этого отказались.

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Исполнительный орган ЕС также предлагает запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира. Ожидается, что это положение останется несмотря на нежелание некоторых стран блока, хотя обсуждения еще продолжаются.

Шестой пакет санкций

В начале мая в Европарламенте представили детали шестого пакета санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, он содержит следующие пункты:

добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя;

"десвифтизацию" Сбербанка и двух крупных российских банков;

ограничение трех государственных вещателей России на территории ЕС;

отказ от российской нефти

Тяжелее всего Европе дается само получение энергонезависимости от России. Сначала решили запретить покупку российской нефти в любом виде, этот процесс будет происходить поэтапно. Сырую нефть из РФ прекратят поставлять за шесть месяцев, а продукты нефтепереработки – к концу 2022 года.

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Учитывая длительные дискуссии по этому вопросу, странам ЕС пришлось уступить Венгрии, Словакии и Чехии. Им дали время на поиск альтернативных источников до конца 2024 года. Для Чехии – до июня 2024 года, но предполагается, что эта страна завершит интеграцию в Трансальпийский трубопровод даже быстрее.

Ранее "Сегодня" писали, что биржевые цены на мировую нефть начали падать. Brent и WTI несколько подешевели и для этого есть несколько причин. В то же время Япония – старый покупатель российской нефти, решила отказаться от закупок у агрессора.