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Цены на нефть начали падать – за сколько продают на бирже Brent и WTI

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 13:56
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Рассказываем о ценах на нефтяные фьючерсные контракты 9 мая
На мировом рынке дешевеет нефть
На мировом рынке дешевеет нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена на нефть в понедельник, 9 мая, несколько упала на европейской бирже. Эксперты уверены, что на ситуацию повлияло снижение цен на черное золото в Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE.

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Так, июньские фьючерсы на нефть Brent утром продавали по пиковой цене 113,18 доллара за баррель. Через несколько часов цена упала на 1,6% – теперь за баррель эталонной марки просят 110,52 доллара.

Фьючерсы на нефть Brent
Фьючерсы на нефть Brent / Фото: скриншот

Баррель West Texas Intermediate (WTI) в июне оценивали по пиковому показателю 110,43 доллара. За некоторое время стоимость фьючерсных контрактов упала до 107,48 доллара, то есть на 2%.

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Фьючерсы на нефть WTI
Фьючерсы на нефть WTI / Фото: скриншот

Причины удешевления нефти

Как пишет издание Bloomberg, инвесторы взвесили результат обязательства Группы семи относительно запрета на импорт российской нефти. В то же время страны Персидского залива, являющиеся главной альтернативой этому ресурсу для ЕС, снизили официальные цены. Рынок также учел разрушительное влияние мер против COVID-19 в Китае.

Биржевые цены продолжают колебаться в пределах роста и падения на 0,7-1,7%. Объясняют это тем, что в Европе еще не завершили введение эмбарго против России из-за возражений со стороны Венгрии. Запрет импорта нефти из РФ в США и Великобритании уже оказал влияние на энергорынок, но обещание G7 дополнительно усилит давление на Москву.

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Рост цен на нефть остановил кризис в Китае – крупнейший импортер черного золота из Саудовской Аравии снизил объемы закупок из-за карантина. В поисках новых покупателей Saudi Aramco впервые с начала года снизила цены на свой главный продукт – Arab Light.

Отказ от нефти из РФ

Япония – давний покупатель российской нефти – решила отказаться от закупок у агрессора. На такой шаг японское правительство пошло в соответствии с аналогичным решением стран Большой семерки.

По словам премьера Японии Фумио Кисида, страна зависит от импортных энергоресурсов, но важно также единство G7. Пока не известно, сколько времени нужно для отказа от кровавой нефти, но будет проходить весь процесс в несколько этапов.

Крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже отказалась от нефти из РФ. Ее заменили поставками с Ближнего Востока.

Недавно зависимая от путинских энергоресурсов Чехия также нашла альтернативу российской нефти. Одновременно одна из европейских стран таки помешала введению эмбарго на черном золоте из России.

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