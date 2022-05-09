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Ціни на нафту почали падати – за скільки продають на біржі Brent і WTI

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 13:56
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Розповідаємо про ціни на нафтові ф’ючерсні контракти 9 травня
На світовому ринку дешевшає нафта
На світовому ринку дешевшає нафта / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна на нафту у понеділок, 9 травня, дещо впала на європейській біржі. Експерти переконані, що на ситуацію вплинуло зниження цін на чорне золото в Саудівській Аравії.

Про це свідчать дані з біржі ICE.

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Так, червневі ф’ючерси на нафту Brent зранку продавали за піковою ціною 113,18 долара за барель. За кілька годин ціна впала на 1,6% – тепер за барель еталонної марки просять 110,52 долара.

Ф'ючерси на нафту Brent
Ф'ючерси на нафту Brent / Фото: скріншот

Барель West Texas Intermediate (WTI) в червні оцінювали вранці за піковим показником 110,43 долара. Згодом вартість ф’ючерсних контрактів впала до 107,48 долара, тобто на 2%.

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Ф'ючерси на нафту WTI
Ф'ючерси на нафту WTI / Фото: скріншот

Причини здешевшання нафти

Як пише видання Bloomberg, інвестори зважили результат зобов’язання Групи семи щодо заборони імпорту російської нафти. Водночас країни Перської затоки, які є головною альтернативою цього ресурсу для ЄС, знизили офіційні ціни. Ринок також врахував руйнівний вплив заходів проти COVID-19 у Китаї.

Біржові ціни продовжують коливатися в межах зростання та падіння на 0,7-1,7%. Пояснюють це тим, що в Європі ще не завершили впровадження ембарго проти Росії через заперечення з боку Угорщини. Заборона імпорту нафти з РФ у США та Великій Британії уже вплинули на енергоринок, але обіцянка G7 додатково посилить тиск на Москву.

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Зростання цін на нафту зупинила криза в Китаї – найбільший імпортер чорного золота з Саудівської Аравії знизили обсяги закупівель через карантин. У пошуках нових покупців, Saudi Aramco вперше від початку року знизила ціни на свій головний продукт – Arab Light.

Відмова від нафти з РФ

Японія – давній покупець російської нафти – вирішила відмовитися від закупівель у агресора. На такий крок японський уряд пішов відповідно до аналогічного рішення країн Великої сімки.

За словами прем’єра Японії Фуміо Кісіда, країна залежить від імпортних енергоресурсів, але важливою є також єдність G7. Наразі не відомо, скільки часу потрібно для відмови від кривавої нафти, але відбуватиметься весь процес у кілька етапів.

Найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos Holdings вже відмовилася від нафти з РФ. Її замінили поставками з Близького Сходу.

Нещодавно залежна від путінських енергоресурсів Чехія також знайшла альтернативу російській нафті. Водночас одна з європейських країн таки завадила введенню ембарго на чорне золото з Росії.

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