Заміну російській нафті знайшла ще одна країна – що вигадали в Чехії

Розповідаємо, яким нафтопроводом планує користуватися Чехія, щоб замінити ресурси агресора

Країни ЄС поступово знаходять альтернативу російській нафті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чехія має високу залежність від російської нафти, а тому виступала за відкладення шостого пакета санкцій від ЄС, у якому пропонується накласти повне ембарго на нафту РФ.

Проте проблему міг би вирішити нафтопровід TAL, який проходить з італійського міста Трієста. Про це, як передає видання Novinky.cz, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

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Достатньо лише розширити потужності нафтопроводу

Як зазначив Фіала, зняти залежність Чехії від російської нафти допоможе посилення пропускної спроможності TAL.

"TAL вирішив би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності", – зазначив Фіала.

Однак він додав, що для такого простого рішення потрібна не лише воля Чехії, а і країн, які також дотичні до нафтопроводу. А це Італія, Австрія та Німеччина.

Польща та Литва з'єднали свої газопроводи в одну трубу

"Сьогодні" писали раніше, що для забезпечення енергонезалежності країн Балтійського регіону між Польщею та Литвою запрацював газопровід GIPL.

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За допомогою нового газопроводу енергонезалежною стане не лише Прибалтика, а й Фінляндія. Через GIPL можна прокачувати 230 тисяч кубометрів газу на годину до Польщі (2 млрд кубічних метрів на рік) та 217 тисяч кубометрів на годину у напрямку Литви (1,9 млрд – на рік).

Також "Сьогодні" разом з економістом Олексієм Кущем розбиралися, що тепер буде з трубопроводами "Ямал-Європа" і "Північні потоки".

За словами експерта, поступове відмирання всіх цих газопроводів неминуче і згодом вони перетворяться на купу металу. Кущ вважає, що першим помре "Ямал – Європа", "Північний потік-2" так і не запуститься, а потім сумна доля чекає на "Північний потік-1" і, на жаль, наша газотранспортна система.

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В останню чергу непотрібними стануть південні проєкти, наприклад, "Блакитний" та "Турецький" потоки. Коли ЄС нарешті відмовиться від газу РФ, читайте тут.

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