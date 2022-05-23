Не сработались с агрессором? Shell отказалась от крупного нефтяного проекта в РФ

Shell закрыл проект в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Royal Dutch Shell прекращает работу над совместным с российским ПАО "Газпром нефть" проектом "Гыдан-энерджи". Они вместе разрабатывали планы добычи нефти марки "Енисей", но теперь РФ может лишиться планируемой в будущем добычи нефти.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Добывать нефть по проекту планировалось с 2028 года, прогнозируемый объем добычи мог достичь 19,9 млн тонн в 2034 году.

Участок, на котором планировали добывать нефть, находится в Красноярском крае РФ. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв. км, ресурсы могут превышать 100 млн тонн.

Shell и заправки в России

С начала войны в Украине российский рынок начали покидать в знак протеста известные мировые компании. Не стал исключением и британско-нидерландский нефтегигант Shell: 12 мая "Лукойл" заявил, что договорился о покупке российских активов компании в сегменте "даунстрим".

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В частности, были выкуплены 100% доли в ООО "Шелл Нефть", в собственности которой были 411 АЗС в Центральном и Северо-Западном округах РФ.

Ранее "Сегодня" писали, что Shell отказалась от инвестиций во все общие с РФ проекты, в частности "Северный поток – 2" и "Сахалин-2".

Также мы рассказывали, что компания планирует перейти на возобновляемую энергетику.