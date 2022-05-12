Shell продает свои заправки в России – кто планирует выкупить сеть

На обширную сеть АЗС и завод британского нефтегиганта нашелся покупатель

Сеть заправок и другие активы Shell в РФ проданы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

12 мая "Лукойл" заявил, что договорился о покупке российских активов Shell в сегменте даунстрим.

Как сообщили на сайте компании из РФ, уже подписали договор с дочерними компаниями британской Shell.

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В частности, выкупили 100% доли в ООО "Шелл Нефть", которая владеет 411 АЗС в Центральном и Северо-Западном округах России. Компания занимается розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

В комплекте с этими активами идет и завод в Тверской области, где изготавливают смазочные материалы. Завершенным договор можно будет считать после того, как его согласует Федеральная антимонопольная служба.

"Покупка высококачественного бизнеса компании Shell в России соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, и развитию бизнеса смазочных материалов", – заявил вице-президент российской компании Максим Донде.

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Отмечается, что в рамках соглашения более 350 работников ООО "Шелл Нефть" сохранят работу и будут трудиться дальше на "Лукойле".

Продажа заправок

О том, что Shell планирует полностью выйти из РФ, было известно еще в марте. Таким стал ответ компании на развертывание Россией войны в Украине. Сначала отказались от всех инвестиций и долгосрочных контрактов, а в начале мая заявили о продаже сети заправок в стране-агрессоре.

Уже тогда было известно, что у британского нефтяного гиганта есть несколько условий для будущего покупателя. Приоритетом для компании явилось сохранение рабочих мест для наемных работников ООО "Шелл Нефть" и продажа завода в Тверской области вместе с сетью АЗС.

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Цену на активы нигде не озвучивали, однако, учитывая мировые цены на нефть и нефтепродукты, крупные игроки из РФ могли приобрести весь комплект по выгодной для себя стоимости. Хотя завод по производству смазочных материалов, по предварительной информации, имеет кредитов на 9 млрд рублей (3,9 млрд грн), которые достанутся следующему владельцу.

Ранее "Сегодня" писали, кто намерен выкупить долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", а также, что компания планирует перейти на возобновляемую энергетику.