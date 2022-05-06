Shell готовится продать сеть своих заправок в России – кто может выкупить

Мировой нефтегазовый гигант полностью выходит из российского рынка, сбывает даже заправки

Мировой гигант сбывает весь свой бизнес в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно в российском офисе Shell объявили о продаже автозаправочного бизнеса.

Как пишет Forbes, договор еще не подписали, продолжаются переговоры по условиям купли-продажи

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Shell готова отдать свои заправки при условии, что работникам сохранят зарплаты к концу 2022 года. Вероятнее всего, сеть АЗС приобретет "Лукойл", хотя официально в компании этого пока не подтвердили.

Сеть в РФ

В общем Shell за время своей деятельности в России развернула свыше 370 заправок в 28 городах. Частью владеет непосредственно британская компания, остальные работают под брендом по франшизе.

Менеджеры корпорации отметили, что состояние бизнеса автозаправок в РФ достаточно непростое. Производство нефтепродуктов падает, поэтому крупные игроки могут выкупить сеть только по выгодной для себя цене.

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По предварительной информации, кроме сети АЗС, Shell планирует также продать и свой завод, на котором производили смазочные материалы. Впрочем, ООО "Шелл нефть" имеет и немало кредитов – на 9 млрд рублей (3,9 млрд грн), которые достанутся следующему владельцу.

Выход Shell из России

О намерениях остановить деятельность всех своих бизнесов в России компания Shell заявила еще в начале марта. Такие действия стали реакцией мира на вторжение агрессора в Украину и международных экономических санкций. Впоследствии нефтяной гигант решил не покупать экспортируемую из России нефти и смешанные с ней продукты.

"Shell не будет продлевать долгосрочные контракты на российскую нефть, если только это не предусмотрено правительством направления, но все еще юридически обязано принимать поставки нефти, купленной по контрактам, которые были подписаны до вторжения (России в Украину – ред.)", – объяснили в компании.

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Корпорация также постепенно отказывается от всех инвестиционных проектов, которые осуществляла в России и с российскими компаниями, в частности "Газпромом". Речь как о части Shell в "Северном потоке-2", так и о "Сахалин-2". В результате выхода с российского рынка, нефтегазовый гигант потерял почти 4 млрд долларов.

Раньше мы рассказывали, кто намерен выкупить долю Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", а также, что компания планирует перейти на возобновляемую энергетику.