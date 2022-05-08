Нефти не будет? ЕС придумал, как заблокировать доступ России к мировому рынку

Подобную тактику Европа уже применяла раньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС рассматривает возможность ввести запрет на страхование судов, перевозящие нефть из России Этот шаг является частью шестого пакета санкций, которые чиновники готовятся против России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам директора компании Frontline Ltd, владеющей одним из крупнейших в мире танкерных флотов, Дарса Барстада, такое решение фактически заблокирует доступ России к нефтяным рынкам. Это было бы очень сильное препятствие для экспорта российской нефти.

Как отметил Барстад, после введения запрета компании в основном будут отказываться перевозить российскую нефть, поскольку не могут застраховать суда от угроз для окружающей среды.

Напомним, что такую тактику Европа использовала десять лет назад для сокращения экспорта иранской нефти, чтобы заставить Тегеран вести переговоры о своей ядерной программе.

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ЕС представил шестой пакет санкций

4 мая в Европарламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, рассказавшая об очередных ограничениях против России.

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и держащего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора – их всех отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

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Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

Ранее мы писали, что в США придумали, как разобраться с высокими ценами на нефть, а также рассказывали, кто виноват в том, что цена на нефть резко растет.