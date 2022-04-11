Остановить кровавую энергетику: сколько военной техники может купить РФ после продажи нефти и газа

Западные компании продолжают финансировать войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Международные компании, которые продолжают работать в России, помогают агрессору в ведении войны против Украины и убийствах мирного населения
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире "Украина24" во время всеукраинского телемарафона.
По его словам, если ситуация не изменится, Россия заработает на энергоносителях 321 млрд долларов в течение 2022 года. Следовательно, мировые компании должны принять для себя четкое решение о выходе из страны.
Суммы, полученной от продажи нефти и газа, РФ хватит для закупки, например:
- 80 тыс. БТР;
- 30 тыс. танков;
- 5 тыс. самолетов;
- 100 тыс. бронированных автомобилей "Тигр";
- 3 тыс. БУКов.
Принципиальность компаний
Дмитрий Сахарук отметил, что позиция компании Shell недопустима. Публично нефтегазовый гигант заявил об остановке сотрудничества с Россией, но продолжает искать обходные пути для работы.
"Это должна быть принципиальная позиция каждой компании, работающей в России, выйти и никогда не искать обходные пути для того, чтобы продолжать зарабатывать на крови", – резюмировал Сахарук.
Борьба с финансированием войны
В конце марта украинские энергокомпании запустили инициативу Stop Bloody Energy. Они призвали западных партнеров и коллег прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.
Проект инициировали группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго". Участники собрали информацию о компаниях, продолжающих работу в РФ – это:
- газовые;
- угольные (трейдинговые);
- нефтесервисные;
- машиностроительные компании.
О них рассказывают мировому сообществу. В частности, после попадания в список Stop Bloody Energy и публичной огласки с российского рынка вышел японский производитель спецтехники Komatsu.
Ранее специальная посланница премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной Кэтрин Мейер поддержала инициативу украинских компаний Stop Bloody Energy о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике. Под коллективное осуждение и санкции подпадает также поддерживающая агрессора Беларусь – недавно Jysk объявил о прекращении работы в стране.