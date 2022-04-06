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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Не финансируйте войну! Великобритания поддержала украинскую инициативу против энергоресурсов РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 18:16
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Спецпосланник премьер-министра Великобритании поддержала инициативу украинских компаний о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике
Украинские компании призывают остановить сотрудничество с РФ
Украинские компании призывают остановить сотрудничество с РФ / Фото: Getty Images, ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Специальный посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной Кэтрин Мейер поддержала инициативу украинских компаний Stop Bloody Energy о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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Остановить финансирование войны в Украине

"Посмотрите на этот перечень компаний, вероятно все еще торгующих с Россией!", – написала Мейер.

Инициаторами проекта Stop Bloody Energy стали крупнейшие украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго. Его цель – убедить западные компании отказаться от сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере и, тем самым, прекратить финансировать войну против Украины.

На сайте проекта собраны газовые, угольные, нефтесервисные и машиностроительные компании, продолжающие сотрудничество с Россией, несмотря на ее нападение на Украину.

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Ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

Сколько энергообъектов Украина потеряла из-за войны войны

"Сегодня" ранее писали, что кроме разрывов и повреждений электрических и газовых сетей, Украина потеряла большие энергообъекты во время боевых действий. О них рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко рассказал, что главная потеря – Луганская ТЭЦ. Сейчас территория, на которой она расположена, временно контролируется оккупантами.

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Полностью россияне уничтожили Охтырскую ТЭЦ. Две авиабомбы попали в здание, в частности было прямое попадание в машинный зал. Погибли люди. Кроме того, попадания были на Черниговскую ТЭЦ.

Оккупированными остаются Каховская ГЭС и Запорожская АЭС.

Также мы писали, почему в Европе вырос спрос на украинский металл, и как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы.

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5
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6
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$810 млн
7
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