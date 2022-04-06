Не финансируйте войну! Великобритания поддержала украинскую инициативу против энергоресурсов РФ

Специальный посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной Кэтрин Мейер поддержала инициативу украинских компаний Stop Bloody Energy о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике.
Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Остановить финансирование войны в Украине
"Посмотрите на этот перечень компаний, вероятно все еще торгующих с Россией!", – написала Мейер.
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Инициаторами проекта Stop Bloody Energy стали крупнейшие украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго. Его цель – убедить западные компании отказаться от сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере и, тем самым, прекратить финансировать войну против Украины.
На сайте проекта собраны газовые, угольные, нефтесервисные и машиностроительные компании, продолжающие сотрудничество с Россией, несмотря на ее нападение на Украину.
Ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.
Сколько энергообъектов Украина потеряла из-за войны войны
"Сегодня" ранее писали, что кроме разрывов и повреждений электрических и газовых сетей, Украина потеряла большие энергообъекты во время боевых действий. О них рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко рассказал, что главная потеря – Луганская ТЭЦ. Сейчас территория, на которой она расположена, временно контролируется оккупантами.
Полностью россияне уничтожили Охтырскую ТЭЦ. Две авиабомбы попали в здание, в частности было прямое попадание в машинный зал. Погибли люди. Кроме того, попадания были на Черниговскую ТЭЦ.
Оккупированными остаются Каховская ГЭС и Запорожская АЭС.
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