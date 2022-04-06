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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Уже не вернуть: сколько энергообъектов Украина потеряла из-за войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 12:42
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, сколько энергообъектов в Украине было потеряно из-за боевых действий
Украина во время войны теряет энергетическую инфраструктуру
Украина во время войны теряет энергетическую инфраструктуру / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины из-за обстрелов оккупантов было разрушено немало объектов инфраструктуры. В частности, это касается и энергетической инфраструктуры.

Кроме разрывов и повреждений электрических и газовых сетей, Украина потеряла и большие энергообъекты. О них рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью РБК-Украина.

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Ключевые объекты, которые уже не вернуть

Галущенко рассказал, что главная потеря – Луганская ТЭЦ. Сейчас территория, на которой она расположена, временно контролируется оккупантами.

Полностью россияне уничтожили Охтырскую ТЭЦ. Две авиабомбы попали в здание, в частности было прямое попадание в машинный зал. Погибли люди. Кроме того, попадания были на Черниговскую ТЭЦ.

Оккупированными остаются Каховская ГЭС и Запорожская АЭС.

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Россияне уничтожают нефтяную инфраструктуру

Министр подчеркнул, что оккуапнты уничтожают нефтебазы, также страдает Кременчугский НПЗ.

Проблемы есть и с шахтами и месторождениями.

"Есть шахты, которые мы уже не восстановим. Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также находящаяся в этом же регионе "Тошковская" – они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электроснабжение. "Южнодонбасская" первая. Пока не работает шахта "имени Сургая" – люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой", – рассказал Галущенко.

Есть повреждения на Олишевском газовом месторождении в Черниговской области.

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Из-за такой ситуации за этот период, по данным Галущенко, добыча газа в целом упала на 15%, а добыча угля на госшахтах – до 30%.

Отказ от российского газа

Недавно Герман Галущенко поддержал решение европейских стран об отказе от российского газа. Пока в Европейском Совете нарабатывают действенные механизмы для этого, Министр предложил для хранения природного газа украинские хранилища.

"Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", – отметил Галущенко.

Ранее мы рассказывали, что Литва является первой из стран ЕС, которая отказалась от закупок российского газа, и о том, что на Львовщине недавно начали разрабатывать новое газовое месторождение.

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