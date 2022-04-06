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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Вже не повернути: скільки енергооб'єктів Україна втратила через війну

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 12:42
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Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, скільки енергооб'єктів в Україні було втрачено через бойові дії
Україна під час війни втрачає енергетичну інфраструктуру
Україна під час війни втрачає енергетичну інфраструктуру / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України через обстріли окупантів було зруйновано чимало об'єктів інфраструктури. Зокрема, це стосується і енергетичної інфраструктури.

Окрім розривів і пошкоджень електричних та газових мереж, Україна втратила і великі енергооб'єкти. Про них розповів міністр енергетики України Герман Галущенко у інтерв'ю РБК-Україна.

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Ключові об'єкти, які вже не повернути

Галущенко розповів, що головна втрата – Луганська ТЕЦ. Зараз територія, на якій вона розміщена, тимчасово контролюється окупантами.

Повністю росіяни знищили Охтирську ТЕЦ. Дві авіабомби потрапили в будівлю, зокрема, було пряме попадання в машинний зал. Загинули люди. Крім того, попадання були на Чернігівську ТЕЦ.

Окупованими залишаються Каховська ГЕС та Запорізька АЕС.

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Росіяни знищують нафтову інфраструктуру

Міністр наголосив, що окупанти знищують нафтобази, також страждає Кременчуцький НПЗ.

Проблеми є і з шахтами та родовищами.

"Є шахти, які ми вже не відновимо. Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта "Золота" в Луганській області, а також "Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні – вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення. "Південнодонбаська" перша. Поки не працює шахта "імені Сургая" – люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють. Але видобуток трохи зменшився через проблеми з логістикою", – розповів Галущенко.

Є пошкодження на Олишівському газовому родовищі в Чернігівській області.

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Через таку ситуацію за цей період, за даними Галущенка, видобуток газу загалом впав на 15%, а видобуток вугілля на держшахтах – до 30%.

Відмова від російського газу

Нещодавно Герман Галущенко підтримав рішення європейських країн щодо відмови від російського газу. Поки в Європейській Раді напрацьовують дієві механізми для цього, міністр запропонував для зберігання природного газу українські сховища.

"Україна має значні потужності для зберігання природного газу наші підземні сховища найбільші в Європі. У нашій ініціативі Регіонального енергетичного партнерства, RESP, ми пропонуємо використовувати наші ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн", – зазначив Галущенко.

Раніше ми розповідали, що Литва першою з країн ЄС відмовилася від закупівель російського газу, та про те, що на Львівщині нещодавно почали розробляти нове газове родовище.

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