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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Подалі від російського газу: який план вигадав Захід, і що пропонує Україна

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 березня, 12:54
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Розповідаємо, з якою ініціативою виступила Україна після чергового рішення європейських держав щодо відмови від російського газу
Європа далі робить кроки для відмови від ресурсів РФ
Європа далі робить кроки для відмови від ресурсів РФ / Фото: REUTERS/Yves Herman, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочав серйозний процес щодо відмови від газу агресора. Від ЄС уже звучало достатньо заяв про курс на незалежність від ресурсів РФ, а тепер Європейська рада озвучила новий план.

Розповідаємо, як ЄС планує купувати газ незалежно від РФ, як до цього долучиться Україна, та які вже пропозиції надійшли від нашої держави.

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Країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу

Європейська рада після свого засідання 24-25 березня доручила країнам-членам ЄС створити платформу для спільних закупівель газу. Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, така ініціатива Європи відкрита і для нашої держави.

"Європа визнала необхідність відмови від енергоресурсів держави-агресора і планує посилити співпрацю для забезпечення енергетичної безпеки континенту. А також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з Росії", – зауважив міністр.

Що Україна пропонує ЄС

Галущенко заявив, що в України теж є потужності для реалізації такого рішення. Зокрема, йдеться про потужності для зберігання природного газу. Він наголосив, що саме Україна має найбільші підземні сховища в Європі.

"У нашій ініціативі Регіонального енергетичного партнерства, RESP, ми пропонуємо використовувати наші ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн", – йдеться у заяві міністра.

Галущенко додав, що Україна попри воєнні дії залишається потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. І спільна закупівля газу дозволить не лише позбутися впливу і залежності від РФ, а і забезпечити безперебійне і надійне постачання газу на весь європейський континент.

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Енергетична голка РФ

Країни ЄС намагаються домовитися про ембарго на російську нафту й газ та спільні закупівлі альтернативних ресурсів. Основний акцент роблять на поставки з країн Перської затоки.

Раніше німецькі промисловці підрахували, що країна споживає майже 40% ресурсу з Росії. Відтак запропонували низку варіантів, які допоможуть Німеччині злізти з енергетичної голки.

Світовий ринок також зазнає коливань через війну в Україні. Зовсім нещодавно ціна на нафту підскочила до 116 доларів за барель та продовжує зростати.

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Раніше в "Нафтогазі" переконували, що для забезпечення потреб українців країна має достатньо ресурсу. Однак постачання залежатиме від стану інфраструктури, яку пошкоджують окупанти. Водночас Україна має три джерела, звідки зможе купувати блакитне паливо у разі потреби.

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PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
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$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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