Подалі від російського газу: який план вигадав Захід, і що пропонує Україна

Розповідаємо, з якою ініціативою виступила Україна після чергового рішення європейських держав щодо відмови від російського газу

Європа далі робить кроки для відмови від ресурсів РФ / Фото: REUTERS/Yves Herman, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочав серйозний процес щодо відмови від газу агресора. Від ЄС уже звучало достатньо заяв про курс на незалежність від ресурсів РФ, а тепер Європейська рада озвучила новий план.

Розповідаємо, як ЄС планує купувати газ незалежно від РФ, як до цього долучиться Україна, та які вже пропозиції надійшли від нашої держави.

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Країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу

Європейська рада після свого засідання 24-25 березня доручила країнам-членам ЄС створити платформу для спільних закупівель газу. Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, така ініціатива Європи відкрита і для нашої держави.

"Європа визнала необхідність відмови від енергоресурсів держави-агресора і планує посилити співпрацю для забезпечення енергетичної безпеки континенту. А також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з Росії", – зауважив міністр.

Що Україна пропонує ЄС

Галущенко заявив, що в України теж є потужності для реалізації такого рішення. Зокрема, йдеться про потужності для зберігання природного газу. Він наголосив, що саме Україна має найбільші підземні сховища в Європі.

"У нашій ініціативі Регіонального енергетичного партнерства, RESP, ми пропонуємо використовувати наші ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн", – йдеться у заяві міністра.

Галущенко додав, що Україна попри воєнні дії залишається потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки. І спільна закупівля газу дозволить не лише позбутися впливу і залежності від РФ, а і забезпечити безперебійне і надійне постачання газу на весь європейський континент.

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Енергетична голка РФ

Країни ЄС намагаються домовитися про ембарго на російську нафту й газ та спільні закупівлі альтернативних ресурсів. Основний акцент роблять на поставки з країн Перської затоки.

Раніше німецькі промисловці підрахували, що країна споживає майже 40% ресурсу з Росії. Відтак запропонували низку варіантів, які допоможуть Німеччині злізти з енергетичної голки.

Світовий ринок також зазнає коливань через війну в Україні. Зовсім нещодавно ціна на нафту підскочила до 116 доларів за барель та продовжує зростати.

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Раніше в "Нафтогазі" переконували, що для забезпечення потреб українців країна має достатньо ресурсу. Однак постачання залежатиме від стану інфраструктури, яку пошкоджують окупанти. Водночас Україна має три джерела, звідки зможе купувати блакитне паливо у разі потреби.