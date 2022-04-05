Вперше від початку війни: в Україні відновили популярну енергетичну послугу

У Міненерго запровадили чергові зміни в сфері продажу ресурсів

У Міненерго відновили одну з послуг / Фото: Getty Images, Укртрансгаз, Колаж: Сьогодні

Міністерство енергетики України знову дозволило реекспортувати природний газ після місячної перерви, у зв’язку з російським вторгненням.

Як повідомили на сайті Укртрансгазу, вивозити за кордон тепер можна газ, який завезли в Україну після 3 квітня 2022 року для зберігання у підземних сховищах.

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Мовиться про енергоресурс, який зберігали в режимі "Митний склад", і про газ, який транспортували за спеціальним тарифом шорт-хол (short-haul). Це послуга, що дозволяє з 1 січня 2020 року транспортувати газ між визначеними точками зі знижкою.

Водночас блакитне паливо, яке завезли в Україну до 3 квітня, все ще не можна реекспортувати. Його можна розмитнити й використати на потреби держави.

Тимчасово виконувач обов’язків гендиректора Укртрансгазу Сергій Перелома схвалив рішення міністерства. Він зауважив, що це дозволить Україні залишатися надійним партнером на міжнародному ринку.

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"Відновлення реекспортних операцій – важливий сигнал для наших іноземних замовників послуг, які сьогодні працюють у 27 країнах", – підкреслив Перелома.

Він додав, що клієнти за кордоном продовжать користуватися українськими газосховища й у новому сезоні. Зокрема, для зберігання природного газу.

Газ в Україні

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко підтримав рішення європейських країн щодо відмови від російського газу. Поки в Європейській Раді напрацьовують дієві механізми для цього, міністр запропонував для зберігання природного газу українські сховища.

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"Україна має значні потужності для зберігання природного газу – наші підземні сховища найбільші в Європі. У нашій ініціативі Регіонального енергетичного партнерства, RESP, ми пропонуємо використовувати наші ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн", – зазначив Галущенко.

Водночас Росія продовжує шантажувати світ рублевою системою розрахунку. Платити "дерев’яною" валютою пропонують уже не лише за газ, а й за інші експортовані товари.

І поки енергетика РФ поступово тоне, в Україні шукають альтернативи російським ресурсам. На Львівщині нещодавно почали розпрацьовувати нове газове родовище.

Раніше ми розповідали, що Литва першою з країн ЄС відмовилася від закупівель російського газу.