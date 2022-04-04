Поступовий перехід: від якого джерела газу з РФ пропонують відмовитися Європі

Європа вирішила відмовитися від споживання газу з Росії, керівництво Оператора газотранспортних систем України підтримало це рішення.
Відповідну позицію озвучила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.
На випадок обрання механізму "поступового переходу" на альтернативні джерела постачання блакитного палива, Україна пропонує свій варіант.
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"Останній, кого вони мають зачепити у цих планах, – це маршрут через Україну. Спочатку необхідно знизити споживання через "Північний потік-1", – наголосила Бєлькова.
Цю ідею активно просувають серед німецьких політиків. Зазначають, зокрема, що український газотранспортний маршрут забезпечує передусім українців ресурсом для приготування їжі та обігріву.
Газ в Україні
Україна ще до повномасштабної війни планувала відмовитися від російських ресурсів. Обсяг газу до наступного опалювального сезону мали намір збільшити завдяки власному видобутку та імпорту з Європи.
У березні Оператор ГТС України домовився про гарантований маршрут для імпорту газу з Польщі. Тепер, у разі потреби, українців зможуть забезпечити блакитним паливом з трьох напрямків:
- Польща;
- Угорщина;
- Словаччина.
Водночас на Львівщині готують до розробки нове газове родовище. Раніше ми розповідали, що Литва першою в Європі відмовилася від закупівлі російського газу.