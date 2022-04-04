Постепенный переход: от какого источника газа из РФ предлагают отказаться Европе

Руководство оператора ГТС Украины поддержало решение Европы об отказе от газа из РФ

Европа планирует отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа решила отказаться от потребления газа из России, руководство Оператора газотранспортных систем Украины поддержало это решение.

Соответствующую позицию озвучила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

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В случае избрания механизма постепенного перехода на альтернативные источники поставки голубого топлива, Украина предлагает свой вариант.

"Последний, кого они должны задеть в этих планах, – это маршрут через Украину. Сначала необходимо снизить потребление через "Северный поток-1", – подчеркнула Белькова.

Эту идею активно продвигают среди германских политиков. Отмечают, в частности, что украинский газотранспортный маршрут обеспечивает, прежде всего, украинцев ресурсом для приготовления пищи и обогрева.

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Газ в Украине

Украина еще до полномасштабной войны планировала отказаться от российских ресурсов. Объем газа до следующего отопительного сезона намеревались увеличить благодаря собственной добыче и импорту из Европы.

В марте Оператор ГТС Украины договорился о гарантированном маршруте импорта газа из Польши. Теперь, в случае необходимости, украинцев смогут обеспечить голубым топливом по трем направлениям:

Польша;

Венгрия;

Словакия.

В то же время во Львовской области готовят к разработке новое газовое месторождение. Раньше мы рассказывали, что Литва первой в Европе отказалась от закупки российского газа.