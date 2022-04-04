Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Постепенный переход: от какого источника газа из РФ предлагают отказаться Европе

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 20:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Руководство оператора ГТС Украины поддержало решение Европы об отказе от газа из РФ
Европа планирует отказаться от российского газа
Европа планирует отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа решила отказаться от потребления газа из России, руководство Оператора газотранспортных систем Украины поддержало это решение.

Соответствующую позицию озвучила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

Реклама

В случае избрания механизма постепенного перехода на альтернативные источники поставки голубого топлива, Украина предлагает свой вариант.

"Последний, кого они должны задеть в этих планах, – это маршрут через Украину. Сначала необходимо снизить потребление через "Северный поток-1", – подчеркнула Белькова.

Эту идею активно продвигают среди германских политиков. Отмечают, в частности, что украинский газотранспортный маршрут обеспечивает, прежде всего, украинцев ресурсом для приготовления пищи и обогрева.

Реклама

Газ в Украине

Украина еще до полномасштабной войны планировала отказаться от российских ресурсов. Объем газа до следующего отопительного сезона намеревались увеличить благодаря собственной добыче и импорту из Европы.

В марте Оператор ГТС Украины договорился о гарантированном маршруте импорта газа из Польши. Теперь, в случае необходимости, украинцев смогут обеспечить голубым топливом по трем направлениям:

  • Польша;
  • Венгрия;
  • Словакия.

В то же время во Львовской области готовят к разработке новое газовое месторождение. Раньше мы рассказывали, что Литва первой в Европе отказалась от закупки российского газа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять