От Луганской области до Португалии – как работает украинская энергетическая система в условиях войны

Украинская энергосистема одержала несколько побед во время войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Уже больше месяца Украина борется с Россией, вторгшейся на нашу территорию. Идет не только вооруженное противостояние, но также энергетическое и экономическое.

Редакция "Сегодня" рассказывает, как работает энергетика Украины под постоянными обстрелами и какие шаги планируют осуществлять в дальнейшем.

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Европейская энергосистема

Одна из главных побед – это то, что украинская энергосистема выстояла после отключения от общей системы с Россией и Беларусью, а также успешно синхронизировалась с европейской ENTSO-E, после 20 лет подготовки. Теперь электросеть единая – от Луганской области до Португалии.

Потребители электроэнергии обеспечены ею полностью. Света достаточно как для обычных украинцев, так и для объектов критической инфраструктуры, военных и бизнеса. Все виды генерации снабжены топливом.

Для поддержки работы тепловых станций владельцы бизнеса покупают дополнительные энергоносители. В частности, компания ДТЭК наладила импорт угля из Польши. ТЭС уже получили 50 тысяч тонн угля. В ближайшее время должны привезти еще 10 тысяч тонн, а также власти Австралии будут финансировать поставки 75 тысяч тонн ископаемого топлива.

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Две главные проблемы

В условиях военного положения есть две наибольшие проблемы для украинской энергосистемы – обстрелы со стороны России и неуплата за коммунальные услуги.

Из-за войны многие промышленные объекты остановили работу, поэтому потребление электроэнергии существенно снизилось. Оккупанты ежедневно повреждают высоковольтные линии и обесточивают сотни и тысячи населенных пунктов. Энергетики прилагают колоссальные усилия, чтобы сбалансировать нагрузку в сети. Зачастую им приходится ремонтировать электросети по несколько раз в том же месте, после очередных обстрелов.

Критическая ситуация была тогда, когда армия РФ решила бомбить Ахтырскую, Черниговскую и Сумскую ТЭЦ. Весь мир содрогнулся в предчувствии техногенной катастрофы, когда российские войска захватили Запорожскую АЭС.

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Логичным шагом для международного сообщества после этого было бы закрытие неба, если не над всей Украиной, то хотя бы над атомными станциями. Энергетические компании, в частности руководство ДТЭК, неоднократно призывали страны Запада, НАТО и ООН ввести беспилотную зону, но пока безуспешно.

Ремонты под шарами и градами

Каждый день враг оставляет без света тысячи семей в разных областях Украины. По состоянию на 27 марта, без электроснабжения оказались 850 тысяч домов в 1300 населенных пунктах.

Аварийные бригады энергетиков круглосуточно с начала войны ремонтируют линии и возвращают электроэнергию потребителям. За последний месяц – это около полумиллиона домов в Киевской и Донецкой областях.

Компания ДТЭК мобилизовала более 100 ремонтных бригад, работающих в режиме нон-стоп. В сутки энергетики возобновляют электроснабжение, в среднем, 50 тысячам семей. Часто это повторные подключения уже отремонтированных объектов, вновь пострадавших от рук оккупантов. Все работы согласовываются с Вооруженными силами Украины.

Военный режим работы

Энергетика Украины экстренно переключилась на военные рельсы. Пришлось перестроить все процессы, чтобы сберечь целостность энергосистемы. Сейчас главная задача государства и граждан – поддержка экономики, чтобы базовые нужды обеспечивались.

Речь идет о финансирование отрасли для закупок топлива, срочных ремонтов и оплаты труда. Уровень расчетов за электроэнергию упал на 70%, но украинцев призывают платить за коммунальные услуги, чтобы внести свой вклад на экономическом и энергетическом фронте. Если у людей есть возможность заплатить за свет, газ и воду, нужно это сделать, потому что от этого зависит будущее нашей страны.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергетики возлагают большие надежды на интеграцию украинского рынка в ЕС. Излишки электроэнергии планируют продавать в Европу, что позволит компаниям покупать горючее, ремонтировать и поддерживать в работе энергосистему во время войны.

Раньше мы рассказывали о том, как бизнес может поддержать Украину в критический момент. В то же время европейцы раскусили планы Путина и отказались платить за газ "деревянной" валютой.