Отказ от кровавого газа РФ: какие страны ЕС против эмбарго

Не все страны готовы отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Вопрос отказа от российского газа в прямом смысле раскалывает позицию ЕС. Одни поддерживают запрет на энергоресурсы РФ, другие пока не готовы отказаться от них.

По информации Euronews, уже 17 стран ЕС откликнулись на предложение Европейской комиссии предоставить техническую экспертизу, чтобы помочь им постепенно отказаться от использования российских ископаемых.

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Пока никакие запреты не приняты, газ РФ продолжают покупать. Да, по данным Bloomberg, по итогам 2022 года на продаже газа и нефти Кремль может заработать около 321 млрд долл.

Это будет абсолютный рекорд за все время и на треть больше, чем в 2021 году (по оценкам Международного энергетического агентства (IEA) – 140 млрд куб. м по трубопроводам, 15 млрд куб. м в виде СПГ, составлявших около 45% газа, который ЕС импортировал в 2021 году, и почти 40% от общего объема, потребленного Евросоюзом)

Кто против эмбарго и почему?

Австрия

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Страна поддерживает новые санкции ЕС против России, однако 11 апреля в Москве во время встречи с Путиным министр финансов Австрии Магнус Бруннер выступил против прекращения поставок российского газа.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна не будет поддерживать эмбарго Евросоюза по российскому газу. По его словам, есть другие санкции, которые можно применить против России из-за ее зверств в Украине.

Венгрия

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Страна больше всего зависит от российской энергии. Премьер-министр Виктор Орбан выступает против санкций. При этом он одобрил запрет российского угля.

Орбан пообещал ветировать любую попытку ввести энергетическое эмбарго. По его мнению, это "убьет" его страну. Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше за энергию и помогать Украине (потому что мы были бы к этому готовы). Речь идет о том, получим ли мы его вообще... То, что просят украинцы – это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до 8-10 лет назад, – сказал Орбан.

Германия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что внезапное отключение бросит "всю Европу в рецессию". Главный его тезис – санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству.

Однако министр экономики Германии Роберт Хабек говорит, что страна уже сократила свою зависимость от российских энергоресурсов после вторжения в Украину. По словам Роберта Хабека, импорт нефти из РФ сократился с 35 до 25%, газа – с 55 до 40%.