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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Оператор ГТС остановил работу ряда сетей в Украине – в чем причина

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 19:54
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Украинская газотранспортная система продолжает работать, несмотря на войну и обстрелы со стороны России
Оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру
Оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру / Фото: Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 18 апреля украинские промышленные объекты, учреждения, энергетические предприятия и обычных потребителей продолжают снабжать голубым топливом.

Как сообщил Оператор ГТС, газ продолжают транспортировать, несмотря на российскую военную агрессию.

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В шести регионах оккупанты повредили газораспределительные сети. Следовательно, пришлось отключить 39 из 1395 ГРС. В основном это районы Донецкой и Луганской областей, где ведутся активные боевые действия.

По словам газовиков, отремонтировать поврежденные объекты сложно, так как из-за обстрелов доступ к ним затруднен. В частности, из-за обстрелов пришлось остановить газораспределительную станцию от АО "Донецкоблгаз".

В результате агрессивных действий России, без газа остались почти 8000 потребителей. Часть из них находится на освобожденных от захватчиков территориях, которые могут быть заминированы.

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В сотрудничестве с военными и местными властями операторы газовых сетей постепенно восстанавливают инфраструктуру и обеспечивают украинцев голубым топливом.

Отказ от газа РФ

Весь цивилизованный мир постепенно отказывается от российских энергоносителей в ответ на зверства РФ в Украине. Недавно способ замены газа из России был придуман в Сербии. К следующей осени планируют наладить поставки ресурса из Болгарии.

Вторжение России в Украину побудило задуматься также Грецию, импортирующую газ для своих нужд, где почти 40% энергоносителей имеют российское происхождение. Государственная компания EDEY станет участником программы исследований месторождений природного газа в стране, а разрабатывать их планируется сразу в шести местах.

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Раньше мы писали, что Украина предложила "иранские" санкции против российского газа. Таким образом, российский "Газпром" могут лишить денег за прокачку газа в страны ЕС. В то же время Германия не очень хочет вводить эмбарго на российский газ, хоть по карманам европейцев это не должно ударить очень сильно.

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894
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Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
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Коллекторские компании Коллекторские компании
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Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
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