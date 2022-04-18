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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Оператор ГТС зупинив роботу низки мереж в Україні – в чому причина

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 19:54
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Українська газотранспортна система продовжує працювати, попри війну та обстріли з боку Росії
Окупанти продовжують нищити українську інфраструктуру
Окупанти продовжують нищити українську інфраструктуру / Фото: Оператор ГТС України, Колаж: Сьогодні

Станом на 18 квітня українські промислові об’єкти, установи, енергетичні підприємства та звичайних споживачів продовжують забезпечувати блакитним паливом.

Як повідомив Оператор ГТС, газ продовжують транспортувати, попри російську воєнну агресію.

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У шести регіонах окупанти пошкодили газорозподільні мережі. Відтак, довелося відключити 39 із 1395 ГРС. Здебільшого це райони Донецької та Луганської областей, де ведуться активні бойові дії.

За словами газовиків, відремонтувати пошкоджені об’єкти важко, бо через обстріли доступ до них ускладнений. Зокрема через обстріли довелося зупинити газорозподільну станцію від АТ "Донецькоблгаз".

Унаслідок агресивних дій Росії, без газу залишились майже 8000 споживачів. Частина з них перебуває на звільнених від загарбників територіях, які можуть бути замінованими.

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У співпраці з військовими та місцевою владою, оператори газових мереж поступово відновлюють інфраструктуру та забезпечують українців блакитним паливом.

Відмова від газу РФ

Весь цивілізований світ поступово відмовляється від російських енергоносіїв у відповідь на звірства РФ в Україні. Нещодавно спосіб заміни газу з Росії придумали в Сербії. До наступної осені планують налагодити поставки ресурсу з Болгарії.

Вторгнення Росії в Україну спонукало задуматись також Грецію, яка імпортує газ для своїх потреб і майже 40% енергоносіїв мають російське походження. Державна компанія EDEY стане учасником програми досліджень родовищ природного газу в країні, а розробляти їх планують одразу в шести місцях.

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Раніше ми писали, що Україна запропонувала "іранські" санкції проти російського газу. У такий спосіб російський "Газпром" можуть позбавити грошей за прокачування газу до країн ЄС. Водночас Німеччина не дуже хоче запроваджувати ембарго на російський газ, хоч по кишенях європейців це не повинно вдарити дуже сильно.

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1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
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Ломбарди Ломбарди
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Лізингові компанії Лізингові компанії
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Колекторські компанії Колекторські компанії
67
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Страхові брокери Страхові брокери
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Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
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