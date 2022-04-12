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Україна запропонувала "іранські" санкції проти російського газу – що це означає

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 11:18
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Так росія втратить можливість серйозно фінансувати війну в Україні
По економіці РФ пропонують вдарити новими санкціями
По економіці РФ пропонують вдарити новими санкціями / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російський "Газпром" можуть позбавити грошей за прокачування газу до країн ЄС, якщо до компанії застосують так звані "іранські санкції".

Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.

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Таким чином російський газ йтиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть до росії, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки.

Як пояснив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков, росія втратить гроші за газ і тому не зможе фінансувати свою війну проти України.

"Щодо трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найскладніше замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ доставляється від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає певних умов" , – зазначив Демченков.

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За словами чиновника, якщо президент РФ Володимир Путін у відповідь на санкції наважиться зупинити прокачування газу до Європи, то просто зруйнує газову інфраструктуру країни.

"ЄС для російського газу залишається єдиним великим ринком збуту. Без європейського ринку росіянам потрібно буде зупинити свої газові родовища, законсервувати їх, а потім, коли вони їх відновлюватимуть, буде втрачено 70% газових родовищ. Тому якщо Путін і вирішить блефувати і зупинить поставки газу до Європи, він просто зруйнує свою газову інфраструктуру , – додав Ярослав Демченков.

Заступник міністра енергетики також упевнений, що Європі під силу повністю відмовитися від російських нафтопродуктів.

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"Європа імпортує приблизно 15% дизельного пального загального споживання з росії. Це може бути заміщене збільшенням внутрішнього виробництва та додатковим імпортом із Північної Америки та Азії", – сказав Демченков.

Ембарго на вугілля та російські кораблі

8 квітня стало відомо про те, що Європейський Союз узгодив уже п'ятий пакет санкцій проти росії. До нього входить ембарго на закупівлі вугілля та заборона російським кораблям заходити до європейських портів. Ці обмеження запрацюють улітку 2022 року.

У ЄС також заморозять активи "чотирьох ключових російських банків", зокрема Ощадбанку та Альфа-Банку.

Також санкції включають:

  • заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом усередині ЄС, у тому числі транзитом;
  • заборона експорту до сферах напівпровідників, машин, транспортного устаткування;
  • заборона на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.

"Сьогодні" також писали, чому Німеччина не хоче запроваджувати ембарго на російський газ, і розповідали, як воно може вдарити по кишенях європейців.

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