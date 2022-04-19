Відмова від кривавого газу РФ: які країни ЄС проти ембарго

Не всі країни готові відмовитись від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Питання відмови від російського газу в буквальному сенсі розколює позицію ЄС. Одні підтримують заборону енергоресурсів РФ, інші поки не готові відмовитися від них.

За інформацією Euronews, вже 17 країн ЄС відгукнулися на пропозицію Європейської комісії надати технічну експертизу, щоб допомогти їм поступово відмовитися від використання російських копалин.

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Поки жодних заборон не ухвалено, газ РФ продовжують купувати. Так, за даними Bloomberg, за підсумками 2022 року на продажі газу та нафти Кремль може заробити близько 321 млрд дол.

Це буде абсолютний рекорд за весь час і на третину більший, ніж 2021 року (за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (IEA) – 140 млрд куб. м трубопроводами, 15 млрд куб. м у вигляді СПГ, що становили близько 45% газу, який ЄС імпортував 2021 року, та майже 40% від загального обсягу, який спожив Євросоюз).

Хто проти ембарго і чому?

Австрія

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Країна підтримує нові санкції ЄС проти Росії, однак 11 квітня у Москві під час зустрічі з Путіним міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер виступив проти припинення постачання російського газу.

Голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявив, що його країна не підтримуватиме ембарго Євросоюзу щодо російського газу. За його словами, є інші санкції, які можна застосувати проти Росії через її звірства в Україні.

Угорщина

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Країна найбільше залежить від російської енергії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан виступає проти санкцій . При цьому він схвалив заборону російського вугілля.

Орбан пообіцяв накласти вето на будь-яку спробу ввести енергетичне ембарго. На його думку, це "вб'є" його країну. Питання для Угорщини не в тому, чи готова вона платити трохи більше за енергію та допомагати Україні (бо тоді ми були б до цього готові). Ідеться про те, чи отримаємо ми його взагалі... Те, що просять українці – це повністю зупинити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень продуктивності угорської економіки до 8-10 років тому, – сказав Орбан.

Німеччина

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що раптове відключення кине "всю Європу в рецесію". Головна його теза – санкції не повинні вдарити в європейських державах сильніше, ніж у російського керівництва.

Проте міністр економіки Німеччини Роберт Хабек каже, що країна вже скоротила свою залежність від російських енергоресурсів після вторгнення до України. За словами Роберта Хабека, імпорт нафти з РФ скоротився з 35 до 25%, газу – з 55 до 40%.