"Газпром" різко знизив прокачування через Україну – що сталося з транзитом

Розповідаємо, чому заявка на російський газ з боку Європи сильно впала

"Газпром" знизив прокачування газу через Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейські споживачі зменшили свої заявки на постачання російського газу і "Газпром" різко знизив обсяги транзиту через територію України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів — 71,6 млн кубометрів на 15 квітня", — заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Ще напередодні, 14 квітня, заявка від європейців становила 81,1 млн кубометрів.

Тобто практично з початку повномасштабної війни і до початку квітня російський монополіст прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги блакитного палива.

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За даними агентства, до скорочення споживання природного газу призвело і зростання температури повітря.

Все це дає змогу імпортерам повернутися до гнучкої оптимізації обсягів споживання залежно від вартості. Це означає, що "Газпром" програв цінову конкуренцію, оскільки імпортний газ поставляється за біржовим індексом "на місяць уперед" і за цим розрахунком вартість у квітні становить близько 1400 дол. за тисячу кубометрів.

Тоді як на спотовому ринку, де контракти "на день вперед", вартість газу становить 1001 дол. за тисячу кубометрів.

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Натомість очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "Газпром" фактично постачає газ безкоштовно, оскільки Європа відмовилась платити за нього рублями.

Оплата за газ в рублях

Насправді є Євросоюз не відмовляється оплачувати спожиті ресурси, просто робити це хочуть в євро, згідно з контрактами.

Оплата блакитного палива в рублях – це порушення не лише угод із РФ, а й власних санкцій, тому більшість країн ЄС рішуче від цього відмовились.

Більшість членів Євросоюзу вже заявили, що робити цього не будуть, однак про таку готовність заявила Угорщина.

"Сьогодні" раніше писали, які санкції проти "Газпрому" ввела Австралія і розповідали, як в Україні змінилась середня ціна на газ.