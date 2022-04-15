Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Газпром" різко знизив прокачування через Україну – що сталося з транзитом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 13:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чому заявка на російський газ з боку Європи сильно впала
"Газпром" знизив прокачування газу через Україну
"Газпром" знизив прокачування газу через Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейські споживачі зменшили свої заявки на постачання російського газу і "Газпром" різко знизив обсяги транзиту через територію України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Реклама

"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів — 71,6 млн кубометрів на 15 квітня", — заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Ще напередодні, 14 квітня, заявка від європейців становила 81,1 млн кубометрів.

Тобто практично з початку повномасштабної війни і до початку квітня російський монополіст прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги блакитного палива.

Реклама

За даними агентства, до скорочення споживання природного газу призвело і зростання температури повітря.

Все це дає змогу імпортерам повернутися до гнучкої оптимізації обсягів споживання залежно від вартості. Це означає, що "Газпром" програв цінову конкуренцію, оскільки імпортний газ поставляється за біржовим індексом "на місяць уперед" і за цим розрахунком вартість у квітні становить близько 1400 дол. за тисячу кубометрів.

Тоді як на спотовому ринку, де контракти "на день вперед", вартість газу становить 1001 дол. за тисячу кубометрів.

Реклама

Натомість очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "Газпром" фактично постачає газ безкоштовно, оскільки Європа відмовилась платити за нього рублями.

Оплата за газ в рублях

Насправді є Євросоюз не відмовляється оплачувати спожиті ресурси, просто робити це хочуть в євро, згідно з контрактами.

Оплата блакитного палива в рублях – це порушення не лише угод із РФ, а й власних санкцій, тому більшість країн ЄС рішуче від цього відмовились.

Більшість членів Євросоюзу вже заявили, що робити цього не будуть, однак про таку готовність заявила Угорщина.

"Сьогодні" раніше писали, які санкції проти "Газпрому" ввела Австралія і розповідали, як в Україні змінилась середня ціна на газ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти