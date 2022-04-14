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Афера Кремля провалилась: як Єврокомісія зіпсувала плани Путіна щодо газу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 10:52
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Розповідаємо, чому президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться втілити план щодо отримання плати за газ рублями
Росії доведеться отримувати плату за газ у євро чи доларах
Росії доведеться отримувати плату за газ у євро чи доларах / Фото: Getty Images, сайт Кремля, Колаж: Сьогодні

Бажання Росії отримувати від Євросоюзу оплату за газ рублями, а не доларами чи євро, найімовірніше не справдиться. Більшість країн ЄС вже заявили, що робити цього не будуть. Щоправда, Угорщина, наприклад, повідомила про готовність платити рублями, якщо РФ цього попросить.

Однак тепер і Єврокомісія визнала, що виконати бажання Путіна означатиме порушення санкцій, які були введені щодо РФ за війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Єврокомісія проаналізувала вимогу президента РФ і попередила країни ЄС про ризики

Указ Путіна від 31 березня передбачає, що Європа повинна платити за поставки газу з Росії рублями, а хто не виконуватиме умови, тому постачання газу припинять. Такий шантаж, згідно з аналізом комісії, суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію.

Отже, нова процедура призведе до того, що Росія матиме повний контроль через її центральний банк з точки зору того, коли транзакція буде завершена і в який момент покупець звільняється від зобов'язань. Через такий контроль у покупців можуть збільшитись витрати. Крім того, це дасть Москві можливість маніпулювати обмінним курсом у власних інтересах.

Однак ключовим є те, що виконання такої вимоги призведе до порушення санкцій.

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"Найважливішим є те, що механізм буде порушувати обмежувальні заходи, які ЄС вжив у відповідь на вторгнення РФ в Україну та застосував до російського уряду, його центрального банку та довірених осіб. Цей процес також може вплинути на інші заборони на різні інструменти грошового ринку, які може видавати Газпромбанк", – йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії вже заявляли, що чинні контракти укладені в євро або доларах, і порушувати їх не варто. Однак останнє слово буде за країнами, які купують газ у Росії. Саме вони приймають рішення, якою валютою оплачувати поставки з РФ.

Оплата за газ у рублях

23 березня Путін заявив, що від так званих "недружніх країн" Росія тепер прийматиме оплату за газ тільки в рублях, хоча в контрактах прописані переважно євро, а іноді долари.

Таким чином, Путін хотів не тільки максимально відстрочити дефолт, а й обійти економічні санкції Заходу.

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Після ультиматум підтвердив його прессекретар Пєсков, і на відмову Європи виконувати вимоги Кремля він заявив, що "немає грошей – немає газу".

Але черговий газовий шантаж не пройшов, і європейські країни відмовилися купувати блакитне паливо за рублі, а деякі, наприклад, Німеччина, стали готуватися до екстреного відключення.

"Сьогодні" раніше писали, що Польща готова подати приклад іншим країнам і першою відмовитись від блакитного палива агресора. Читайте також про те, як Греція знайшла спосіб відмовитися від російського газу.

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Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
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Молдова Молдова
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