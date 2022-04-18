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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Акції "Газпрому" падають дедалі нижче: куди скотився газовий гігант

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 17:59
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Розповідаємо, що відбувається з акціями однієї з головних російських компаній
Що відбувається з акціями "Газпрому" на біржі
Що відбувається з акціями "Газпрому" на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російського монополіста "Газпрому" у понеділок, 18 квітня, впали на 2,24% і склали 218,98 рублів.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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/ Фото: Investing.com

Експерти BCS-express рахують, що на цьому тижні акції "Газпрому" намагалися відновитися, вони обумовлені помірним інформаційним фоном і привабливими ціновими рівнями.

Однак цінні папери все одно дуже сильно впали, порівняно з березневими піками – на 20%, що дає привід для спекулятивного відскоку.

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На "Газпромі" поставили хрест

Раніше економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що одну з головних російських компаній "Газпром" сама російська влада буде дедалі більше "затискати" у кут.

Наприклад – авантюра з оплатою за газ рублями, це по суті механізм позбавлення "Газпрому" всієї валютної виручки, яку компанія витрачала на власні потреби

За словами експерта, експорт поступово зменшуватиметься, оскільки Європа поступово відмовлятиметься від російського газу, а значить, "Газпром" уже не зможе залучати іноземні кредити, а також:

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  • акумулювати капітал на зовнішніх ринках;
  • купувати обладнання на зовнішніх ринках

Справа в тому, що раніше "Газпром" виконував роль мосту між Росією та Заходом, а тепер ця візитна картка РФ у Європі стає менш корисною.

Кущ розповідає, що через західні санкції у кулуарних розмовах вже проскакують пропозиції щодо скорочення видобутку газу приблизно 25%.

"Сьогодні" також писали, що "Газпром" різко скоротив прокачування газу у ЄС, і розповідали, яким козирем намагається маніпулювати газовий гігант.

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Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
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