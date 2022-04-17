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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Більше Китаю, менше Європі: "Газпром" різко скоротив експорт газу до ЄС

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 14:36
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Постачання компанії газотранспортною системою зменшено
Газпром скоротив експорт газу до Європи
Газпром скоротив експорт газу до Європи

Російський "Газпром" різко зменшив обсяги експорту газу за рубіж. Наприклад, з 1 січня по 15 квітня 2022 року експорт становив 44,6 мільярда кубометрів – це на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Одночасно видобуток газу "Газпромом", за попередніми даними, дорівнює 155,9 млрд куб. м газу. Це на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) менше, ніж у 2021 році.

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизилися на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м). Але виріс експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

Транзит газу через Україну

"Газпром" різко знизив обсяги транзиту територією України після того, як європейські споживачі зменшили свої заявки на постачання російського газу.

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Цікаво, що з перших днів війни "Газпром" прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги блакитного палива.

"Сьогодні" вже писали, що Євросоюз готується запровадити заборону торгівлі російською нафтою, та розповідали, як в Україні змінилася середня ціна на газ.

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