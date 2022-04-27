Письма-шантаж от "Газпрома": Польша и Болгария предупреждены об отключении газа с утра 27 апреля

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Россия начинает лишать своих западных покупателей газа. Компания "Газпром" проинформировала болгарскую газораспределительную компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Аналогичное письмо получила польская газовая госкомпания PGNiG, которая будет первой в ЕС отключена от российской трубы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Польша

Польская газовая госкомпания PGNiG получила уведомление от российских партнеров, что 27 апреля с 09:00 по московскому времени поставка российского природного газа будет полностью остановлена через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу.

Причина – Варшава отказалась платить за газ российскими рублями, что необходимо делать по указу Владимира Путина № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа после 1 апреля 2022 года определенным в указе как "недружеские" контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Однако в контракте с "Газпромом" прописана оплата в валюте и Польша его выполняет, просто валюта не может поступить на счета в российские банки из-за санкций. В PGNiG считают, что путинский указ не имеет для них обязательной силы. Также там считают, что отсутствуют основания для прекращения поставок по "ямальскому контракту", так как PGNiG не имеет просроченной задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все обязательства.

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Вместо оплаты в рублях Варшава заявила, что не будет продлевать контакт с "Газпромом", который истекает в конце 2022 года. Все потому, что страна может получать газ по двум веткам из Германии и с ветки в Литве. Еще 5-6 млрд кубометров могут быть поставлены по линии со Словакией, которая будет открыта в конце этого года.

Болгария

ООО "Газпром экспорт" уведомило компанию "Булгаргаз", что с 27 апреля будут остановлены поставки газа, сообщило Минэнерго Болгарии.

Здесь также отмечают, что "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами".

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В "Булгаргазе" отметили, "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

К этому моменту Болгария подготовила альтернативный механизм поставок природного газа. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется, заверяют болгарские чиновники.

Газовый шантаж