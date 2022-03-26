Подальше от российского газа: какой план придумал Запад, и что предлагает Украина

Европа продолжает делать шаги для отказа от ресурсов РФ / Фото: REUTERS/Yves Herman, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз после полномасштабного вторжения России в Украину начал серьезный процесс отказа от газа агрессора. От ЕС уже звучало достаточно заявлений о курсе на независимость от ресурсов РФ, а теперь Европейский совет озвучил новый план.

Рассказываем, как ЕС планирует покупать газ независимо от РФ, как к этому присоединится Украина, и какие предложения поступили от нашего государства.

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Страны ЕС создадут платформу совместных закупок газа

Европейский совет после своего заседания 24-25 марта поручил странам-членам ЕС создать платформу для совместных закупок газа. Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, подобная инициатива Европы открыта и для нашего государства.

"Европа признала необходимость отказа от энергоресурсов государства-агрессора и планирует усилить сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности континента. А также создать механизмы солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставки из России", – отметил министр.

Что Украина предлагает ЕС

Галущенко заявил, что у Украины тоже есть мощности для реализации такого решения. В частности, речь идет о мощностях для хранения природного газа. Он подчеркнул, что именно Украина имеет самые большие подземные хранилища в Европе.

"В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", – говорится в заявлении министра.

Галущенко добавил, что Украина, несмотря на военные действия, остается мощным и адежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. И совместная закупка газа позволит не только избавиться от влияния и зависимости от РФ, но и обеспечить бесперебойную и надежную поставку газа на весь европейский континент.

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Энергетическая игла РФ

Страны ЕС пытаются договориться об эмбарго на российскую нефть и газ и совместные закупки альтернативных ресурсов. Основной акцент делают на поставки из стран Персидского залива.

Раньше немецкие промышленники подсчитали, что страна потребляет почти 40% ресурса из России. Следовательно, предложили ряд вариантов, которые помогут Германии слезть с энергетической иглы.

Мировой рынок также испытывает колебания из-за войны в Украине. Совсем недавно цена на нефть подскочила до 116 долларов за баррель и продолжает расти.

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Раньше в "Нафтогазе" убеждали, что для обеспечения потребностей украинцев у страны достаточно ресурса. Однако поставки будут зависеть от состояния инфраструктуры, которую повреждают оккупанты. В то же время Украина имеет три источника, откуда сможет покупать голубое топливо в случае необходимости.