Подкупили скидками? РФ нашла покупателя на дешевую нефть

Нефть будут продавать со скидкой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия выразила готовность продавать свою нефть со скидкой Пакистану, если тот обратится с официальным запросом к агрессору по этому вопросу.

Об этом заявил генконсул РФ в Карачи (Пакистан) Андрей Федоров, пишет "Коммерсант".

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По его словам, Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, в частности в Пакистан.

"Если правительство Пакистана свяжется с нами, то мы обеспечим дешевую нефть", – сказал Федоров.

Он также добавил, что так называемое внешнее давление не повлияло на отношения Москвы и Исламабада, они до сих пор остаются на хорошем уровне.

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Напомним, ранее новое правительство Пакистана говорило, что готово рассматривать покупку российской нефти по скидке, если получит предложение Москвы и гарантии отсутствия вторичных санкций.

Китай и нефть из РФ

Тем временем серьезно наращивает закупки нефти из РФ по выгодным ценам Китай. Это случилось всего через месяц после того, как страна сократила поставки из РФ, опасаясь реакции мирового сообщества на фоне войны в Украине.

По данным нефтетрейдеров, в мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

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Раньше мы рассказывали, почему российские эксперты называют свою нефть токсичной, и писали, с чьей помощью Россия и дальше продает свою нефть по всему миру.