Процесс уже начался: как Европа слезает с газовой иглы РФ

Страны ЕС активно ищут способы избавиться от зависимости от России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все больше стран Европы отказываются от российских энергоносителей и находят другие источники снабжения.

Как убеждает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, ЕС может полностью избавиться от энергозависимости от России до 2024 года.

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"Последние шаги со стороны некоторых стран это подтверждают", – заметил он.

Речь идет прежде всего об успешно введенном в работу интерконнекторе между Польшей и Литвой – GIPL. Он помог присоединить страны Балтии к европейскому газовому рынку, что усилило энергетическую безопасность региона.

"Литва с начала апреля отказалась от импорта российского газа, газовые потребности страны удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде", – добавил гендиректор Оператора ГТС.

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Диверсификация поставок

По словам директора газовой компании, Италия также пытается диверсифицировать структуру энергоснабжения и рассматривает для себя вариант импорта из Алжира по трубопроводу Transmed. До сих пор страна получала около 40% газа из России.

После проделок и махинаций "Газпрома", альтернативные пути нашла и Болгария. Там договорились о поставках сжиженного газа из США с июня.

Старшая журналистка организации ICIS Аура Сабадус отметила, что с начала 2022 года Европа больше всего поставляла СПГ. На втором месте – норвежский трубопроводный газ и только после этого – импорт из России.

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На фоне постепенного отказа от российских ресурсов зависимость ЕС от СПГ будет расти. До конца 2022 года США должны предоставить 15 млрд. кубометров газа в дополнение к 22 млрд. кубометров, которые отгрузили в 2021 году.

В то же время эксперт по энергетическим вопросам Михаил Крутихин считает, что в ближайшие 3 года ЕС и Великобритания могут заменить минимум треть российского газа на СПГ. За это придется платить дополнительную надбавку.

Другие пути – это возобновляемая энергия (20%), повышенная энергоэффективность (8-10%), тепловые насосы и электрическое отопление (15%), энергосберегающие реформы.

Еще одна альтернатива

Одним из источников поставки в страны ЕС станет Израиль. Газ в европейские страны планируют подавать через Турцию и Восточное Средиземноморье. Переговоры по заключению соответствующих договоров продолжаются.

"Пока напряженность между Россией и Украиной продолжается, в Европе продолжаются поиски нового альтернативного газа", – отмечает турецкая пресса.

Израиль также наращивает добычу природного газа и намерен заключить договоры на поставку в Европу. За следующие несколько лет страна хочет увеличить объемы добычи с 20 млрд до 40 млрд кубометров газа.

До конца 2022 Израиль планирует ввести в эксплуатацию новое месторождение Кариш. Его владельцем является лондонская компания Energean, планирующая наращивать объемы.

Турция принялась исследовать шельф в Средиземном море, чтобы наладить добычу газа. Воскресили и давнюю идею по строительству газопровода в израильское месторождение "Левиафан".

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