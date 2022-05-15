Разрушенные города и села будут восстанавливать по упрощенной процедуре – что это значит для украинцев

В ВРУ приняли закон о программе комплексного восстановления городов и сел / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

13 мая на подпись президенту Владимиру Зеленскому направили недавно принятый в Верховной Раде закон №7282.

В соответствии с текстом закона, он касается процедуры восстановления уничтоженных во время войны населенных пунктов, обеспечения украинцев жильем, если оно потеряно, и размещения мощностей эвакуированных предприятий.

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Что изменится?

После вступления закона в силу в Украине будет действовать программа комплексного обновления населённых пунктов и территорий. Она будет определять основные пространственные и социально-экономические приоритеты и комплекс приоритетных мер по обеспечению восстановления городов и сел, пострадавших в результате боевых действий.

Кроме того, программа определяет:

нормативные процедуры размещения временных построек и комплексов для переселенцев;

процедуры нового строительства или реконструкции зданий;

размещение производственных мощностей компаний, перемещенных в итоге вооруженной агрессии РФ;

обследование поврежденного жилья;

дальнейшие изменения строительных норм и т.д.

Каждый план восстановления города, села или территории ОТГ будут утверждать местные власти с возможностью публичных дискуссий. Он должен содержать общее описание населенного пункта и информацию о его подготовке к строительству, а также об объеме ущерба, причиненного объектам инфраструктуры.

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Новые стандарты строительства

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пока восстановление украинских городов проходит оперативно, но в основном восстанавливают объекты критической инфраструктуры. Война продолжается, поэтому власть опасается повторных разрушений.

Большие проекты начнут уже после войны, но будут строить их по новым стандартам. Послевоенное восстановление будет происходить в три этапа:

первый, продолжающийся сейчас – оперативное восстановление;

построение временного жилья;

большое восстановление Украины.

На первом этапе, если в здании незначительные повреждения, например разрушенные окна или крыша, его отремонтируют и передадут ответственному органу. Идет восстановление разрушенных мостов, дорог, железнодорожного сообщения.

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На втором этапе будут разрабатывать новые программы, оценивать убытки и искать финансирование среди международных партнеров. Он касается также расселения людей, покупки жилья, заказов на строительство и производство материалов.

Большое восстановление предполагает строительство городов и сел по современным нормам. По словам Шмыгаля, в каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, восстановлены качественные сети и питьевая вода, очистные сооружения. Акцент будут делать на "зеленой" экономике, модернизации предприятий и т.д.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какую концепцию временного, но качественного жилья для переселенцев предлагают архитекторы. В то же время в Украине строительные площадки активно возвращаются к работе.