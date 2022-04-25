Ремонтируют линии после обстрелов: энергетики снабдили светом более 125 тыс. семей

Линии электропередач продолжают ремонтировать / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С 18 по 24 апреля украинские энергетики возобновили подачу электроэнергии в 125 тысяч домов.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, снова со светом пользователи из Киевской и Донецкой областей, дома которых были обесточены из-за обстрелов российскими оккупантами.

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Речь идет о более чем 34 тыс. семей из 78 городков и сел в Киевской области, а также 83,6 тыс. семей из 116 населенных пунктов в Донецкой области. Это 58% из оставшихся без света в связи с боевыми действиями.

Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь продолжаются бои с оккупантами, поэтому электросети и подстанции постоянно поддаются повреждению.

"В тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", – подчеркнули в компании.

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Продолжают работать

Аварийные бригады работают без перерыва с начала войны и обеспечивают электроснабжение украинских городов и сел. Энергетики сотрудничают с Вооруженными силами Украины, обеспечивающими защиту ремонтных команд.

25 апреля намерены отремонтировать сети в Киевской области. Это 12 населенных пунктов из Бучанского района и 7 – из Вышгородского.

Помощь странам ЕС

Украинская энергосистема синхронизировалась с европейской, что позволит ЕС постепенно отказаться от российских энергоносителей. И Украина ему в этом поможет.

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что в апреле украинскую электроэнергию уже начали экспортировать в Польшу. Сейчас это небольшие объемы и весь процесс тестируют.

Ранее мы рассказывали, что в условиях военного положения в Украине зафиксирован спад уровня платежей за электроэнергию. Дефицит ликвидности на энергорынке достигает 250 млн евро в месяц, все потому, что многие украинцы покинули родные дома, а часть предприятий не работают. Узнайте также, как оплатить счета за свет во время войны.