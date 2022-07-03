России "перекрыли кислород": в ЕС опубликовали новые подробности нефтяного эмбарго

В Европе разъяснили детали нефтяного эмбарго против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале июня Евросоюз после продолжительных дискуссий ввел нефтяное эмбарго в отношении России.

Через месяц Европейская комиссия предоставила разъяснение об ограничениях на поставку из России морским путем.

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Так, под ограничение попадает не только черное золото из РФ в чистом виде, но и бленды, в составе которых она есть. Последние очень популярны в Европе, впрочем, если окажется, что в смеси хоть капля российской нефти, под запрет попадает вся партия.

Объемы продукции из России

С другой стороны, в ЕС разрешили завозить нефтепродукты, произведенные из российской нефти, но на иностранных нефтеперерабатывающих заводах. Потенциальными экспортерами продукции из страны-агрессора могут стать Индия, Китай и Турция.

Переходный период, касающийся нефти, продлится до декабря 2022 года, а для нефтепродуктов этот срок продлили до февраля 2023-го. Он касается контрактов, заключенных до введения эмбарго, и новых одноразовых соглашений на спотовом рынке.

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По итогам 2021 года страны ЕС ввезли по морскому пути нефти на 32,7 млрд евро. Из них 68% составил импорт из РФ, еще на 21,2 млрд евро таким образом завезли российские нефтепродукты.

Обход санкций

Как сообщили российские медиа, схемы с блендами активно использовали российские нефтяники после введения санкций. Популярна так называемая латвийская смесь, к которой могут добавлять российскую нефть Urals.

Сейчас ожидается, что они будут использовать "серые иранские схемы" для поставки нефти и нефтепродуктов через другие страны. Трейдеры могут "отмывать" нефть и при переработке сырья в дизельное топливо, а уже его экспортировать в ЕС.

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"Стратосферные" цены на нефть

По подсчетам аналитиков JPMorgan Chase&Co, мировые цены на нефть могут возрасти до невероятно высоких показателей в размере 380 долларов за баррель. Это может произойти при условии, что санкции США и Евросоюза заставят Россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.

Если РФ прибегнет к сокращению ежедневных поставок на 3 млн баррелей, то цены на Лондонской бирже поднимутся до 190 долларов. И эта формула пропорциональна, то есть чем больше будет сокращение, тем выше подскочат цены на нефть.

В то же время в начале июля стоимость фьючерсных контрактов на нефть снизилась. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что со своей стороны приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

За нефть марки Brent на бирже просили 108,79 долларов за баррель, а за американскую WTI – 105,27 долларов за баррель.

"Сегодня" ранее писали, что рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов, а в Турции нашли запасы нефти на миллиард долларов.