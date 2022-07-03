Росії "перекрили кисень": у ЄС опублікували нові подробиці нафтового ебмарго

У Європі роз'яснили деталі нафтового ембарго проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку червня Євросоюз після тривалих дискусій таки ввів нафтове ембарго щодо Росії.

За місяць Європейська комісія надала роз’яснення про обмеження на постачання з Росії морським шляхом.

Реклама

Так, під обмеження потрапляє не лише чорне золото з РФ у чистому вигляді, але й бленди, у складі яких вона є. Останні дуже популярні в Європі, втім, якщо виявиться, що в суміші є хоч крапля російської нафти, під заборону потрапляє уся партія.

Обсяги продукції з Росії

З іншого боку, в ЄС дозволили завозити нафтопродукти, які виготовлені з російської нафти, але на іноземних нафтопереробних заводах. Потенційними експортерами продукції з країни-агресора можуть стати Індія, Китай і Туреччина.

Перехідний період, що стосується нафти, триватиме до грудня 2022 року, а для нафтопродуктів цей термін продовжили до лютого 2023-го. Він стосується контрактів, які уклали до запровадження ембарго, та нових одноразових угод на спотовому ринку.

Реклама

За підсумками 2021 року країни ЄС ввезли морським шляхом нафти на 32,7 млрд євро. З них 68% становив імпорт з РФ, ще на 21,2 млрд євро у такий спосіб завезли російські нафтопродукти.

Обхід санкцій

Як повідомили російські медіа, схеми з блендами активно використовували російські нафтовики після запровадження санкцій. Популярною є так звана латвійська суміш, до якої можуть додавати російську нафту Urals.

Зараз очікується, що вони використовуватимуть "сірі іранські схеми" для постачання нафти й нафтопродуктів через інші країни. Трейдери можуть "відмивати" нафту і при переробці сировини в дизельне пальне, а вже його експортувати в ЄС.

Реклама

"Стратосферні" ціни на нафту

За підрахунками аналітиків JPMorgan Chase&Co, світові ціни на нафту можуть зрости до неймовірно високих показників у розмірі 380 доларів за барель. Це може статися за умови, якщо санкції США та Євросоюзу змусять Росію скоротити щоденний видобуток сирої нафти на 5 млн барелів.

Якщо РФ вдасться до скорочення щоденних поставок на 3 млн барелів, то ціни на Лондонській біржі піднімуться до 190 доларів. І ця формула пропорційна, тобто чим більше буде скорочення, тим вище підскочать ціни на нафту.

Водночас на початку липня вартість ф’ючерсних контрактів на нафту знизилася. Основна причина — побоювання з приводу рецесії, що зі свого боку призводить до зниження фондових індексів третій тиждень поспіль.

За нафту марки Brent на біржі просили 108,79 доларів за барель, а за американську WTI – 105,27 доларів за барель.

"Сьогодні" раніше писали, що ринкова вартість флагманської російської нафти марки Urals подорожчала за останній місяць на 15 доларів, а в Туреччині знайшли запаси нафти на мільярд доларів.