Россия поджала хвост: акции "Газпрома" летят на дно

Что происходит с акциями "Газпрома" на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

23 июня акции российского "Газпрома" начали с падения. Продлили они его и до середины дня. За этот промежуток стоимость акции упала на 3,11 руб. ориентировочно.

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, по состоянию на 16:43 по киевскому времени этот показатель составлял 292,82 руб. Заметим, что открытие было на уровне 295,81 руб.

Динамика стоимости акций "Газпрома" 23 июня / Фото: Investing.com

Началось падение, по информации "Интерфакс", еще 21 июня, когда Минфин РФ подготовил поправки в налоговый кодекс, вводящие временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ.

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Тогда акции компании на Мосбирже упали до 301,90 руб.

Дополнительное изъятие в федеральный бюджет из ПГНИ при добыче газа решено произвести в связи с ценами на европейских рынках.

Цена на газ в Европе превысила 1500 долларов

Днем 23 июня июльский фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures достиг 1504 долл. за тысячу кубов, в то время как в среду торги закрылись на отметке 1367 долл.

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Ранее столь высоко в этом году цены находились в первой декаде марта, когда котировки превышали 2000 долл.

Цены на газ в Европе растут на фоне сильного дефицита поставок импортного топлива. Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда "Газпром" резко сократил поставки по газопроводу "Северный поток – 1".

Европа может остаться без газа зимой

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в интервью Financial Times предупредил, что европейским государствам посоветовали уже сейчас готовиться к тому, что Россия может внезапно полностью перекрыть поставки газа этой зимой.

По его словам, нынешние сокращения поставок голубого топлива направлены на то, чтобы Европа не могла заполнить свои хранилища.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен... Чем ближе к зиме, тем четче становятся намерения России. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и усилить рычаги влияния России в зимние месяцы", – сказал глава МЭА.

Напомним, глава компании "Нефтегаз" Юрий Витренко рассказал, что Россия продолжает свой энергетический шантаж и пытается усилить свое влияние.

Ранее мы рассказывали, почему Минск не может рассчитаться с Россией.