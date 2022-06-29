Россия продолжает наращивать прибыль на экспорте нефти: кто помогает Кремлю

Россия наращивает прибыль от продажи нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов – до 90 долл. за баррель.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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На российскую нефть есть спрос, поскольку черное золото РФ активно покупают страны Азии. К тому же в последние недели появилось много небольших торговых домов, которые хотят вести бизнес с Россией. Это помогает агрессору сохранять потоки нефти в Азиатский регион.

Стоимость российкой нефти Urals достигра 90 долларов за баррель / Фото: Bloomberg

При этом рыночная цена нефти не учитывает дисконты, с которыми сейчас продается Urals. Они достигают до 30% от рыночной цены из-за нежелания многих трейдеров иметь дело с ресурсами из РФ.

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Аналитики полагают, что спрос на российскую флагманскую нефть среди стран Азии сохранится даже в случае введения, в качестве санкций, потолка цены на Urals.

Кому еще нужна российская нефть

Чтобы ударить по экономике агрессора, все больше стран отказываются покупать энергоносители у РФ. Однак находятся и такие страны, которые этим пренебрегают и ведут активную торговлю с преступным режимом Кремля.

Например, в мае 2022 года импорт сырой нефти из РФ в Китай вырос на 55% в годовом исчислении.

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Все это привело к тому, что Российская Федерация стала основным импортером нефти в Китай, потеснив Саудовскую Аравию на 2-е место.

Ранее "Сегодня" также рассказывали, кто помогает Путину продавать нефть на Запад. Также мы писали, почему "Газпром" не будет поставлять газ по "Турецкому потоку".