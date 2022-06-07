Россия заманила скидками: какая страна хочет удвоить импорт кровавой нефти

Россия предлагает огромные скидки на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Индия собирается удвоить импорт российской нефти, воспользовавшись огромными скидками от "Роснефти".
Об этом сообщает Американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Государственные переработчики работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодичных контрактов на поставку российской нефти в Индию", – пишет издание.
В настоящее время идет обсуждение вопросов отгрузки черного золота, а также его транспортировки и страхования.
США пытаются сбить цены на нефть
Однако это не так просто и по словам министра энергетики в администрации Клинтона Билла Ричардсона, визит Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к желаемому результату.
Министр подчеркнул, что у главы Штатов мало способов, как повлиять на цены и все эти варианты "плохие".
С другими двумя нефтедобывающими странами – Ираком и Венесуэлой, у американцев напряженные отношения и для Байдена было бы рискованно заключать с ними какие-либо сделки.
Еще одна проблема в том, что даже Саудовская Аравия не может самостоятельно быстро сбить цены, даже если сильно увеличит добычу нефти, поскольку производство в РФ сокращается и может упасть еще больше.
"Сегодня" ранее писали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть ни одним из существующих путей и рассказывали, что происходит с ценами на черное золото во всем мире.