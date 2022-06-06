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Цены на Brent и WTI снова ползут вверх: кто взбудоражил рынок нефти

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 12:45
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Рассказываем, почему мировые цены на нефть резко пошли вверх
Что происходит с мировыми ценами на нефть
Что происходит с мировыми ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 6 июня, цены на нефть эталонных марок вновь выросли. На подорожание черного золота повлияла Саудовская Аравия.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $120,63 долл. за баррель. Цена этой эталонной марки стала больше на 1,8% по сравнению с 3 июня.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) тоже прибавили в цене на 0,8%, до 119,80 долл за баррель. Ранее стоимость этой марки нефти достигла трехмесячного максимума в 120,99 долл. С 3 июня цена стала больше на 1,7%.

Отмечается, что рост цен начался после того, как Саудовская Аравия решила повысить стоимость сыруй нефти в июле. Страна повысила официальную цену продажи своей флагманской нефти сорта Arab в Азии до 6,50 долл. с 4,40 долл. в июне.

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Июльские ценники достигли самой высокой отметки с мая. Тогда мировой рынок отреагировал скачком цен на фоне опасений перебоев поставок из России из-за международных санкций.

CША пытаются снизить цены на нефть

Недавно президент страны Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравия на переговоры, но визит главы Белого дома вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Дело в том, что у президента США мало способов, как это сделать.

Такое мнение высказал министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон

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"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.

Ранее "Сегодня" писали, что у российской "Татнефти" забрали все активы в Украине, а "Нафтогаз" получит больше контроля.

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