Цены на Brent и WTI снова ползут вверх: кто взбудоражил рынок нефти

В понедельник, 6 июня, цены на нефть эталонных марок вновь выросли. На подорожание черного золота повлияла Саудовская Аравия.
Об этом сообщает Reuters.
Так, нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $120,63 долл. за баррель. Цена этой эталонной марки стала больше на 1,8% по сравнению с 3 июня.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) тоже прибавили в цене на 0,8%, до 119,80 долл за баррель. Ранее стоимость этой марки нефти достигла трехмесячного максимума в 120,99 долл. С 3 июня цена стала больше на 1,7%.
Отмечается, что рост цен начался после того, как Саудовская Аравия решила повысить стоимость сыруй нефти в июле. Страна повысила официальную цену продажи своей флагманской нефти сорта Arab в Азии до 6,50 долл. с 4,40 долл. в июне.
Июльские ценники достигли самой высокой отметки с мая. Тогда мировой рынок отреагировал скачком цен на фоне опасений перебоев поставок из России из-за международных санкций.
CША пытаются снизить цены на нефть
Недавно президент страны Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравия на переговоры, но визит главы Белого дома вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Дело в том, что у президента США мало способов, как это сделать.
Такое мнение высказал министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон
"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.
Ранее "Сегодня" писали, что у российской "Татнефти" забрали все активы в Украине, а "Нафтогаз" получит больше контроля.