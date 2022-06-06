Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ціни на Brent та WTI знову повзуть вгору: хто розбурхав ринок нафти

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чому світові ціни на нафту різко пішли вгору
Що відбувається зі світовими цінами на нафту
Що відбувається зі світовими цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 6 червня, ціни на нафту еталонних марок знову зросли. На подорожчання чорного золота вплинула Саудівська Аравія.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Так, нафта марки Brent подорожчала на 0,8%, до $120,63 дол. за барель. Ціна цієї еталонної марки стала більшою на 1,8% порівняно з 3 червня.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) теж додали в ціні на 0,8%, до 119,80 дол. за барель. Раніше вартість цієї марки нафти досягла тримісячного максимуму в 120,99 дол. З 3 червня ціна стала більшою на 1,7%.

Зазначається, що зростання цін почалося після того, як Саудівська Аравія вирішила підвищити вартість сиру нафти в липні. Країна підвищила офіційну ціну продажу своєї флагманської нафти сорту Arab в Азії до 6,50 дол. з 4,40 дол. у червні.

Реклама

Липневі цінники досягли найвищої позначки із травня. Тоді світовий ринок відреагував стрибком цін на тлі побоювань перебоїв поставок із Росії через міжнародні санкції.

США намагаються знизити ціни на нафту

Нещодавно президент країни Джо Байден прибув до Саудівської Аравії на переговори, але візит глави Білого дому навряд чи призведе до зниження цін на нафту. Справа в тому, що президент США має мало способів, як це зробити.

Таку думку висловив міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон

Реклама

"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти напевно гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток" , – Заявив Річардсон.

Раніше "Сегодня" писали, що у російської "Татнафти" забрали всі активи в Україні, а" Нафтогаз" отримає більше контролю.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Посібники агресора
Хто допомагає РФ?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти