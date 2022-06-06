Российской нефти не будет: чем обернулись санкции для одной из стран ЕС

Сербия останется без российской нефти / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В начале июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, включающий в себя частичный запрет на российскую нефть. В частности, запрещается покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю.

Так, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии сообщили, что с такими условиями нефтяная промышленность страны вообще лишится возможности поставлять нефть агрессора. Об этом передает N1.

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Что изменится для Сербии

Ранее российская нефть поставлялась в страну Адриатическим нефтепроводом (JANAF). Однако из-за того, что санкции запрещают снабжать этот ресурс морем, Сербия полностью останется без нефти.

"Новый пакет санкций запрещает поставки российской сырой нефти через любой порт морским путем, а Сербия импортирует сырую нефть, доставляемую танкерами в порт Омишаль (в Хорватии)", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Сербия будет не единственной страной ЕС, которая столкнется с подобными проблемами в поиске новых источников нефти. Однако выход есть, и он состоит в том, что страна планирует закупать какие-либо другие виды сырой нефти, кроме продукта российского агрессора.

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Ранее Сербия уже закупала нефть в Ираке и других странах. Но проблема, которая может усложнить договоренности о новых поставках, – это повышенный спрос на эти источники.

"Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, потому что другие страны также будут искать альтернативу импорту нефти из России", – говорится в сообщении.

Тем не менее, в министерстве подчеркивают, что сейчас Сербия работает над тем, чтобы решить не только проблему поставок и новых источников, но и увеличение запасов сырой нефти, что обезопасит страну от перебоев на рынке.

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Россия терпит большой ущерб

"Сегодня" рассказывали ранее, что по данным агентства Fitch Ratings, энергосектор РФ терпит существенные потери от шестого пакета санкций.

Западные компании не захотят покупать продукцию у агрессора, также усложнится логистика. Поэтому на мировой рынок ежесуточно будут экспортировать на 2-3 млн баррелей российской нефти меньше – это почти четверть всего объема добываемых ресурсов в России.

В то же время европейцы будут покупать больше продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ, Африки и США, а РФ постепенно переориентирует рынок сбыта на Индию и Китай. Дополнительно усложнить жизнь российским компаниям могут ограничения страхования грузов – такие санкции планируют ввести в ЕС и Великобритании.

Ранее "Сегодня" писали, что российская "Татнефть" потеряла все в Украине, а также рассказывали, какой нефтяной гигант увеличит добычу сырья.